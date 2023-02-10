https://ria.ru/20230210/koronavirus-1851066634.html
В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2952 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:29
2023-02-10T11:29
2023-02-10T11:29
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2952 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2952, госпитализирован - 161 человек, выздоровели - 2320 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 373 283 случая коронавируса, выздоровели 3 172 245 человек, умерли 48 002 человека.
https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2952 новых случая COVID-19, умерли 11 человек