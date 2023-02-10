https://ria.ru/20230210/koronavirus-1851066634.html

В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 161 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 2952 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:29

2023-02-10T11:29

2023-02-10T11:29

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2952 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2952, госпитализирован - 161 человек, выздоровели - 2320 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 373 283 случая коронавируса, выздоровели 3 172 245 человек, умерли 48 002 человека.

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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