https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html

Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов

Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов - РИА Новости, 10.02.2023

Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов

Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:53

2023-02-10T03:53

2023-02-10T03:53

экономика

цены на нефть

китай

россия

игорь моргулов

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", - заявил дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html

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экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь моргулов