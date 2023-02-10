Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов - РИА Новости, 10.02.2023
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов
Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:53
2023-02-10T03:53
экономика
цены на нефть
китай
россия
игорь моргулов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744130654_0:431:2873:2047_1920x0_80_0_0_0974d5e54c6942bf0ead2419545d5d11.jpg
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", - заявил дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html
https://ria.ru/20230210/knr-1851000420.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744130654_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_22ae570fda285b41570fd8b4166ae95d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь моргулов
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Игорь Моргулов
03:53 10.02.2023
 
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов

Посол Моргулов: Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота в $200 миллиардов

© AP Photo / Eugene HoshikoРабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", - заявил дипломат.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 15:16
В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
03:41
Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала