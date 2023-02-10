https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов - РИА Новости, 10.02.2023
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов
Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:53
2023-02-10T03:53
2023-02-10T03:53
экономика
цены на нефть
китай
россия
игорь моргулов
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", - заявил дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь моргулов
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Игорь Моргулов
Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота, заявил Моргулов
Посол Моргулов: Россия и КНР с запасом преодолеют планку товарооборота в $200 миллиардов
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", - заявил дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.