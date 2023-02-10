https://ria.ru/20230210/kitay-1851187590.html

Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами

Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами - РИА Новости, 10.02.2023

Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами

Сотрудничество России и Китая вышло на новый уровень, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:42

китай

россия

чжан ханьхуэй

политика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая вышло на новый уровень, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Несмотря на негативное влияние пандемии и сумасшествие санкций со стороны Запада, сотрудничество наших стран вышло на новый уровень", — сказал Ханьхуэй по случаю церемонии передачи оборудования от посольства КНР в РФ в музее-заповеднике "Горки Ленинские"."Благодаря стратегическому руководству представителя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина динамично развиваются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — добавил дипломат.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, чжан ханьхуэй, политика