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Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами
Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами - РИА Новости, 10.02.2023
Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами
Сотрудничество России и Китая вышло на новый уровень, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:17
2023-02-10T15:42
китай
россия
чжан ханьхуэй
политика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая вышло на новый уровень, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Несмотря на негативное влияние пандемии и сумасшествие санкций со стороны Запада, сотрудничество наших стран вышло на новый уровень", — сказал Ханьхуэй по случаю церемонии передачи оборудования от посольства КНР в РФ в музее-заповеднике "Горки Ленинские"."Благодаря стратегическому руководству представителя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина динамично развиваются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — добавил дипломат.
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китай, россия, чжан ханьхуэй, политика
Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Политика
15:17 10.02.2023 (обновлено: 15:42 10.02.2023)
 
Посол Китая в Москве заявил о новом уровне сотрудничества между странами

Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что сотрудничество с Россией вышло на новый уровень

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПосольство Китая в РФ в Москве
Посольство Китая в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Китая в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая вышло на новый уровень, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Несмотря на негативное влияние пандемии и сумасшествие санкций со стороны Запада, сотрудничество наших стран вышло на новый уровень", — сказал Ханьхуэй по случаю церемонии передачи оборудования от посольства КНР в РФ в музее-заповеднике "Горки Ленинские".
"Благодаря стратегическому руководству представителя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина динамично развиваются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — добавил дипломат.
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