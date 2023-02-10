https://ria.ru/20230210/kharkov-1851066426.html

Харьковские власти заявили об угрозе перебоев со светом

Харьковские власти заявили об угрозе перебоев со светом - РИА Новости, 10.02.2023

Харьковские власти заявили об угрозе перебоев со светом

Власти заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры в Харькове, могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:28

2023-02-10T11:28

2023-02-10T11:50

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры в Харькове, могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе."Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - написал Терехов в своем Telegram-канале. По информации компании "Харьковские теплосети", утренние ракетные атаки нанесли ущерб системе теплоснабжения города. Около 1000 многоквартирных домов в Харькове осталось без тепла и горячей воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр