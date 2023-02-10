11:28 10.02.2023 (обновлено: 11:50 10.02.2023)
Харьковские власти заявили об угрозе перебоев со светом
Харьковские власти заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры в городе
Дым в Харькове
Дым в Харькове
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры в Харькове, могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе.
"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - написал Терехов в своем Telegram-канале. По информации компании "Харьковские теплосети", утренние ракетные атаки нанесли ущерб системе теплоснабжения города. Около 1000 многоквартирных домов в Харькове осталось без тепла и горячей воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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