https://ria.ru/20230210/investitsii-1851165910.html

Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады

Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады - РИА Новости, 10.02.2023

Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады

Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:48

2023-02-10T14:48

2023-02-10T14:48

канада

санкции в отношении россии

олег степанов

джастин трюдо

россия

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые инвестиции в Канаде могут быть заморожены и присвоены, заявил РИА Новости посол России в североамериканской стране Олег Степанов.Как отметил российский дипломат, правительство Канады во главе с премьером Джастином Трюдо по некоторым вопросам стремится "бежать впереди общезападного паровоза"."Среди таковых - новация с изменением в национальном законодательстве о возможности изъятия арестованных активов и их последующей продажи в пользу Украины. Случай с якобы принадлежащей российскому бизнесмену канадской компании "Гранит Капитал Холдинге" смешной. Власти поспешили раструбить о начале процесса конфискации не пойми чего. Ведь очень быстро британские СМИ написали, что Роман Абрамович не имеет к юрлицу никакого отношения", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве.В целом, по оценке Степанова, для граждан России Канада сегодня является очень опасной страной. Российский посол добавил, что не стал бы рекомендовать ее ни для туризма, ни для обучения, ни для бизнеса. "Все эти возможности вернутся. Но не скоро. В то же время Россия остается приветливой для всех канадцев", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20230210/blokirovka-1851139569.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, санкции в отношении россии, олег степанов, джастин трюдо, россия, экономика, в мире