Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады
Посол в Оттаве Степанов заявил о риске заморозки инвестиций российского бизнеса в Канаде
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые инвестиции в Канаде могут быть заморожены и присвоены, заявил РИА Новости посол России в североамериканской стране Олег Степанов.
"Это важный сигнал нашим предпринимателям. Они должны понимать: любые инвестиции в канадские активы могут быть в последующем заморожены и изъяты. Право частной собственности, если таковая имеет отношение к России, для Канады - пустой звук", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.
Как отметил российский дипломат, правительство Канады во главе с премьером Джастином Трюдо по некоторым вопросам стремится "бежать впереди общезападного паровоза".
"Среди таковых - новация с изменением в национальном законодательстве о возможности изъятия арестованных активов и их последующей продажи в пользу Украины. Случай с якобы принадлежащей российскому бизнесмену канадской компании "Гранит Капитал Холдинге" смешной. Власти поспешили раструбить о начале процесса конфискации не пойми чего. Ведь очень быстро британские СМИ написали, что Роман Абрамович не имеет к юрлицу никакого отношения", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве.
В целом, по оценке Степанова, для граждан России Канада сегодня является очень опасной страной. Российский посол добавил, что не стал бы рекомендовать ее ни для туризма, ни для обучения, ни для бизнеса. "Все эти возможности вернутся. Но не скоро. В то же время Россия остается приветливой для всех канадцев", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.