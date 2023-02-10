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Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады
Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады
Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:48
2023-02-10T14:48
канада
санкции в отношении россии
олег степанов
джастин трюдо
россия
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые инвестиции в Канаде могут быть заморожены и присвоены, заявил РИА Новости посол России в североамериканской стране Олег Степанов.Как отметил российский дипломат, правительство Канады во главе с премьером Джастином Трюдо по некоторым вопросам стремится "бежать впереди общезападного паровоза"."Среди таковых - новация с изменением в национальном законодательстве о возможности изъятия арестованных активов и их последующей продажи в пользу Украины. Случай с якобы принадлежащей российскому бизнесмену канадской компании "Гранит Капитал Холдинге" смешной. Власти поспешили раструбить о начале процесса конфискации не пойми чего. Ведь очень быстро британские СМИ написали, что Роман Абрамович не имеет к юрлицу никакого отношения", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве.В целом, по оценке Степанова, для граждан России Канада сегодня является очень опасной страной. Российский посол добавил, что не стал бы рекомендовать ее ни для туризма, ни для обучения, ни для бизнеса. "Все эти возможности вернутся. Но не скоро. В то же время Россия остается приветливой для всех канадцев", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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канада, санкции в отношении россии, олег степанов, джастин трюдо, россия, экономика, в мире
Канада, Санкции в отношении России, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Россия, Экономика, В мире
14:48 10.02.2023
 
Посол в Оттаве предостерег российский бизнес от инвестиций в активы Канады

Посол в Оттаве Степанов заявил о риске заморозки инвестиций российского бизнеса в Канаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Начало на Западе процедуры конфискации активов российских граждан и их последующая продажа в пользу Киева – важный сигнал предпринимателям РФ о том, что любые инвестиции в Канаде могут быть заморожены и присвоены, заявил РИА Новости посол России в североамериканской стране Олег Степанов.
"Это важный сигнал нашим предпринимателям. Они должны понимать: любые инвестиции в канадские активы могут быть в последующем заморожены и изъяты. Право частной собственности, если таковая имеет отношение к России, для Канады - пустой звук", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.
Как отметил российский дипломат, правительство Канады во главе с премьером Джастином Трюдо по некоторым вопросам стремится "бежать впереди общезападного паровоза".
"Среди таковых - новация с изменением в национальном законодательстве о возможности изъятия арестованных активов и их последующей продажи в пользу Украины. Случай с якобы принадлежащей российскому бизнесмену канадской компании "Гранит Капитал Холдинге" смешной. Власти поспешили раструбить о начале процесса конфискации не пойми чего. Ведь очень быстро британские СМИ написали, что Роман Абрамович не имеет к юрлицу никакого отношения", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве.
В целом, по оценке Степанова, для граждан России Канада сегодня является очень опасной страной. Российский посол добавил, что не стал бы рекомендовать ее ни для туризма, ни для обучения, ни для бизнеса. "Все эти возможности вернутся. Но не скоро. В то же время Россия остается приветливой для всех канадцев", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:04
Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие
 
КанадаСанкции в отношении РоссииОлег СтепановДжастин ТрюдоРоссияЭкономикаВ мире
 
 
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