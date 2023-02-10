https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851198317.html

Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции

Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции - РИА Новости, 10.02.2023

Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции

Три риска, которые могут привести к отклонению инфляции в РФ от базового прогноза, включают быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:43

2023-02-10T15:43

2023-02-10T15:43

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Три риска, которые могут привести к отклонению инфляции в РФ от базового прогноза, включают быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий (если сдерживающие потребительскую активность факторы ослабнут), нехватку рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста зарплат и ужесточение санкций, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут", - сообщила она. "Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И наконец, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851192216.html

россия

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Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина