https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851192216.html
В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе
В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе - РИА Новости, 10.02.2023
В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе
Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов, заявила председатель РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:29
2023-02-10T15:29
2023-02-10T15:29
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "На этот момент у нас еще нет полных данных об инфляции за январь, но недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, вероятно, повысились до максимальных с апреля прошлого года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов", - заявила глава регулятора. При этом она добавила, что несмотря на постепенное ускорение текущих темпов роста цен, в ближайшие месяцы произойдет значительное падение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы. "Как мы уже говорили, в весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8% даже ниже 4%. "Но это будет отражать лишь выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле прошлого года, а не текущую инфляционную картину", - пояснила Набиуллина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе
Набиуллина: инфляция в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"На этот момент у нас еще нет полных данных об инфляции за январь, но недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, вероятно, повысились до максимальных с апреля прошлого года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов", - заявила глава регулятора.
При этом она добавила, что несмотря на постепенное ускорение текущих темпов роста цен, в ближайшие месяцы произойдет значительное падение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы.
"Как мы уже говорили, в весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8% даже ниже 4%. "Но это будет отражать лишь выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле прошлого года, а не текущую инфляционную картину", - пояснила Набиуллина.