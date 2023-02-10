https://ria.ru/20230210/inflyatsiya-1851192216.html

В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе

В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе - РИА Новости, 10.02.2023

В ЦБ оценили темпы инфляции в России в январе

Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов, заявила председатель РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:29

2023-02-10T15:29

2023-02-10T15:29

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "На этот момент у нас еще нет полных данных об инфляции за январь, но недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, вероятно, повысились до максимальных с апреля прошлого года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов", - заявила глава регулятора. При этом она добавила, что несмотря на постепенное ускорение текущих темпов роста цен, в ближайшие месяцы произойдет значительное падение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы. "Как мы уже говорили, в весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8% даже ниже 4%. "Но это будет отражать лишь выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле прошлого года, а не текущую инфляционную картину", - пояснила Набиуллина.

https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)