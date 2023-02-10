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"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу - РИА Новости, 10.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230210/ikona-1851082150.html
"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу
"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу - РИА Новости, 10.02.2023
"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу
Верующим хорошо знакомо такое явление как мироточение икон. Но что делать, если из образов потекла кровь? Многие уверены, что это признак грядущих потрясений. О РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:30
2023-02-10T17:21
религия
афон (полуостров)
абхазия
черное море
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Верующим хорошо знакомо такое явление как мироточение икон. Но что делать, если из образов потекла кровь? Многие уверены, что это признак грядущих потрясений. О самых известных случаях — в материале РИА Новости.Давняя предвестницаЕжегодно небольшое абхазское село Илор на берегу Черного моря посещают толпы паломников. Они стремятся в церковь святого Георгия XI века. В те времена христианство только начало распространяться в этих землях. И храмы старались возводить на месте языческих капищ.В последующие века значение Илорской церкви для местного населения невероятно возросло. Именно здесь клялись в верности правителю, а в трудные времена молились о помощи.Но настоящим духовным центром Георгиевский храм стал после того, как в XVII веке сюда доставили четыре старинные иконы — подарок мигрельского князя Левана Дадиани. Среди них был образ Божией Матери с младенцем Христом.Вскоре верующие заметили, что образ стал источать жидкость с приятным запахом — миро (священное масло). Но в один день прозрачное миро вдруг стало багрово-красным, как кровь. Спустя время близлежащие города поразил страшный голод, который длился несколько лет.С тех пор илорская икона стала предвестницей грядущих напастей — войн, неурожая, природных катаклизмов. Доселе живы те, кто помнит красные слезы Богоматери осенью 1989-го. После этого начался долгий грузино-абхазский конфликт.В 2022-м страшное предзнаменование повторилось. И люди с замиранием сердца гадали: чего ждать на этот раз.Уйдет смута — вернется силаАбхазская икона Богоматери — не единственная, которая сообщает верующим о скорых напастях.В начале 2000 года в одном из домов в деревне Державино Оренбургской области на образе Спасителя появились красные капельки. Они имели характерный терпкий запах и быстро сворачивались. Химическая и медицинская экспертизы показали: это настоящая кровь.Икона объездила всю Россию, побывала в Болгарии, Сербии, Молдавии, Турции, Венгрии.Многие уверяли, что, приложившись к реликвии, получали исцеление. Однако, когда в начале 2013-го образ доставили на Украину, кровоточение усилилось. Лика Христа из-за этого почти не было видно. Но никаких чудес больше не происходило.Вскоре в стране начался Евромайдан. С тех пор икона хранится в женском монастыре в селе Чоповичи Житомирской области.Насельницы уверены: целительная сила вернется к Державинской лишь с окончанием смутных времен.Всегда быть готовымНо, пожалуй, больше всего мировых катаклизмов предсказала Иверская икона Божьей Матери. Она хранится в одноименном монастыре на святой горе Афон.По легенде, лик необъяснимым образом попал сюда в IX веке. В это время в Византии властвовали иконоборцы: святыни нещадно уничтожали как пережитки языческого прошлого. Некая вдова из Никеи завернула хранящуюся у нее дома икону в кусок ткани и опустила в море.Через два столетия эту историю поведала во сне одному из афонских монахов сама Пресвятая Дева. И велела: "Образ, который пристанет к берегу, неизменно хранить. Ибо он будет защищать Святую гору и населяющих ее".Так и случилось. С тех пор Иверская икона не покидала Афона. Все бы ничего, но в начале XX века она внезапно начала темнеть. Первый раз — в 1914-м. Спустя несколько недель грянула Первая мировая война.Через три года снова почернела, а из глаз Богоматери потекли кровавые слезы. Вскоре мир узнал о падении российской монархии. Точно такая же картина повторилась и в 1941-м.Последний раз монахи наблюдали страшное явление в 1991-м, когда с мировой арены исчез Советский Союз. Насельники говорят: "Конечно, в такие моменты становится страшно. Но на то Божья воля. Нам же следует всегда быть готовыми".
https://ria.ru/20230206/svyataya-1849615532.html
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афон (полуостров), абхазия, черное море
Религия, Афон (полуостров), Абхазия, Черное море
13:30 10.02.2023 (обновлено: 17:21 10.02.2023)
 

"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСвященнослужитель возле чудотворной иконы Иверской Божией Матери в Успенском соборе в Кремле
Священнослужитель возле чудотворной иконы Иверской Божией Матери в Успенском соборе в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Верующим хорошо знакомо такое явление как мироточение икон. Но что делать, если из образов потекла кровь? Многие уверены, что это признак грядущих потрясений. О самых известных случаях — в материале РИА Новости.

Давняя предвестница

Ежегодно небольшое абхазское село Илор на берегу Черного моря посещают толпы паломников. Они стремятся в церковь святого Георгия XI века. В те времена христианство только начало распространяться в этих землях. И храмы старались возводить на месте языческих капищ.
В последующие века значение Илорской церкви для местного населения невероятно возросло. Именно здесь клялись в верности правителю, а в трудные времена молились о помощи.
Но настоящим духовным центром Георгиевский храм стал после того, как в XVII веке сюда доставили четыре старинные иконы — подарок мигрельского князя Левана Дадиани. Среди них был образ Божией Матери с младенцем Христом.
Вскоре верующие заметили, что образ стал источать жидкость с приятным запахом — миро (священное масло). Но в один день прозрачное миро вдруг стало багрово-красным, как кровь. Спустя время близлежащие города поразил страшный голод, который длился несколько лет.
С тех пор илорская икона стала предвестницей грядущих напастей — войн, неурожая, природных катаклизмов. Доселе живы те, кто помнит красные слезы Богоматери осенью 1989-го. После этого начался долгий грузино-абхазский конфликт.
CC BY-SA 3.0 / Sergei Kazantsev / Илорский храм
Илорский храм - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Sergei Kazantsev /
Илорский храм
В 2022-м страшное предзнаменование повторилось. И люди с замиранием сердца гадали: чего ждать на этот раз.

Уйдет смута — вернется сила

Абхазская икона Богоматери — не единственная, которая сообщает верующим о скорых напастях.
В начале 2000 года в одном из домов в деревне Державино Оренбургской области на образе Спасителя появились красные капельки. Они имели характерный терпкий запах и быстро сворачивались. Химическая и медицинская экспертизы показали: это настоящая кровь.
Икона объездила всю Россию, побывала в Болгарии, Сербии, Молдавии, Турции, Венгрии.
Многие уверяли, что, приложившись к реликвии, получали исцеление. Однако, когда в начале 2013-го образ доставили на Украину, кровоточение усилилось. Лика Христа из-за этого почти не было видно. Но никаких чудес больше не происходило.
Вскоре в стране начался Евромайдан. С тех пор икона хранится в женском монастыре в селе Чоповичи Житомирской области.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПротесты сторонников евроинтеграции Украины
Протесты сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Протесты сторонников евроинтеграции Украины
Насельницы уверены: целительная сила вернется к Державинской лишь с окончанием смутных времен.

Всегда быть готовым

Но, пожалуй, больше всего мировых катаклизмов предсказала Иверская икона Божьей Матери. Она хранится в одноименном монастыре на святой горе Афон.
По легенде, лик необъяснимым образом попал сюда в IX веке. В это время в Византии властвовали иконоборцы: святыни нещадно уничтожали как пережитки языческого прошлого. Некая вдова из Никеи завернула хранящуюся у нее дома икону в кусок ткани и опустила в море.
Через два столетия эту историю поведала во сне одному из афонских монахов сама Пресвятая Дева. И велела: "Образ, который пристанет к берегу, неизменно хранить. Ибо он будет защищать Святую гору и населяющих ее".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСвятой источник Иверской иконы Божией Матери на территории Иверского монастыря на горе Афон
Святой источник Иверской Божией Матери на территории Иверского монастыря на горе Афон - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Святой источник Иверской иконы Божией Матери на территории Иверского монастыря на горе Афон
Так и случилось. С тех пор Иверская икона не покидала Афона. Все бы ничего, но в начале XX века она внезапно начала темнеть. Первый раз — в 1914-м. Спустя несколько недель грянула Первая мировая война.
Через три года снова почернела, а из глаз Богоматери потекли кровавые слезы. Вскоре мир узнал о падении российской монархии. Точно такая же картина повторилась и в 1941-м.
Последний раз монахи наблюдали страшное явление в 1991-м, когда с мировой арены исчез Советский Союз. Насельники говорят: "Конечно, в такие моменты становится страшно. Но на то Божья воля. Нам же следует всегда быть готовыми".
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