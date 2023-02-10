https://ria.ru/20230210/ikona-1851082150.html

"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу

"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу - РИА Новости, 10.02.2023

"Вместо слез пошла кровь". Икона в Абхазии указала на грядущую катастрофу

Верующим хорошо знакомо такое явление как мироточение икон. Но что делать, если из образов потекла кровь? Многие уверены, что это признак грядущих потрясений. О РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:30

2023-02-10T13:30

2023-02-10T17:21

религия

афон (полуостров)

абхазия

черное море

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Верующим хорошо знакомо такое явление как мироточение икон. Но что делать, если из образов потекла кровь? Многие уверены, что это признак грядущих потрясений. О самых известных случаях — в материале РИА Новости.Давняя предвестницаЕжегодно небольшое абхазское село Илор на берегу Черного моря посещают толпы паломников. Они стремятся в церковь святого Георгия XI века. В те времена христианство только начало распространяться в этих землях. И храмы старались возводить на месте языческих капищ.В последующие века значение Илорской церкви для местного населения невероятно возросло. Именно здесь клялись в верности правителю, а в трудные времена молились о помощи.Но настоящим духовным центром Георгиевский храм стал после того, как в XVII веке сюда доставили четыре старинные иконы — подарок мигрельского князя Левана Дадиани. Среди них был образ Божией Матери с младенцем Христом.Вскоре верующие заметили, что образ стал источать жидкость с приятным запахом — миро (священное масло). Но в один день прозрачное миро вдруг стало багрово-красным, как кровь. Спустя время близлежащие города поразил страшный голод, который длился несколько лет.С тех пор илорская икона стала предвестницей грядущих напастей — войн, неурожая, природных катаклизмов. Доселе живы те, кто помнит красные слезы Богоматери осенью 1989-го. После этого начался долгий грузино-абхазский конфликт.В 2022-м страшное предзнаменование повторилось. И люди с замиранием сердца гадали: чего ждать на этот раз.Уйдет смута — вернется силаАбхазская икона Богоматери — не единственная, которая сообщает верующим о скорых напастях.В начале 2000 года в одном из домов в деревне Державино Оренбургской области на образе Спасителя появились красные капельки. Они имели характерный терпкий запах и быстро сворачивались. Химическая и медицинская экспертизы показали: это настоящая кровь.Икона объездила всю Россию, побывала в Болгарии, Сербии, Молдавии, Турции, Венгрии.Многие уверяли, что, приложившись к реликвии, получали исцеление. Однако, когда в начале 2013-го образ доставили на Украину, кровоточение усилилось. Лика Христа из-за этого почти не было видно. Но никаких чудес больше не происходило.Вскоре в стране начался Евромайдан. С тех пор икона хранится в женском монастыре в селе Чоповичи Житомирской области.Насельницы уверены: целительная сила вернется к Державинской лишь с окончанием смутных времен.Всегда быть готовымНо, пожалуй, больше всего мировых катаклизмов предсказала Иверская икона Божьей Матери. Она хранится в одноименном монастыре на святой горе Афон.По легенде, лик необъяснимым образом попал сюда в IX веке. В это время в Византии властвовали иконоборцы: святыни нещадно уничтожали как пережитки языческого прошлого. Некая вдова из Никеи завернула хранящуюся у нее дома икону в кусок ткани и опустила в море.Через два столетия эту историю поведала во сне одному из афонских монахов сама Пресвятая Дева. И велела: "Образ, который пристанет к берегу, неизменно хранить. Ибо он будет защищать Святую гору и населяющих ее".Так и случилось. С тех пор Иверская икона не покидала Афона. Все бы ничего, но в начале XX века она внезапно начала темнеть. Первый раз — в 1914-м. Спустя несколько недель грянула Первая мировая война.Через три года снова почернела, а из глаз Богоматери потекли кровавые слезы. Вскоре мир узнал о падении российской монархии. Точно такая же картина повторилась и в 1941-м.Последний раз монахи наблюдали страшное явление в 1991-м, когда с мировой арены исчез Советский Союз. Насельники говорят: "Конечно, в такие моменты становится страшно. Но на то Божья воля. Нам же следует всегда быть готовыми".

https://ria.ru/20230206/svyataya-1849615532.html

афон (полуостров)

абхазия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афон (полуостров), абхазия, черное море