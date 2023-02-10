Рейтинг@Mail.ru
Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/gruzooborot-1851263090.html
Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента
Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023
Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента
Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,9 миллиона миллиона тонн,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:15
2023-02-10T18:43
экономика
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/01/1488610116_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_91a11ec3e64a098a240c149a1fed1cb8.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,9 миллиона миллиона тонн, сообщил Росморречфлот.В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.рузооборот морских портов Арктического бассейна сократился 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов - 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов - 6 миллионов тонн (+5%).Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 0,8%, до 22,4 миллионов тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 8,1 миллиона тонн (-11,0%), наливных грузов – 14,3 миллиона тонн (+9,0%)."Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна показал самый мощный рост, как минимум, за два последних десятилетия, прибавив 22,7%, до 25,2 миллиона тонн", - сообщает Росморречфлот, уточняя, что объем перевалки сухих грузов в бассейне составил 11,9 миллиона тонн (+39,5%), наливных грузов – 13,3 миллиона тонн (+10,7%).Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 3,2% и составил 18,6 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 11,8 миллиона тонн (+7,0%), наливных грузов – 6,8 миллиона тонн (-2,8%).Также в Росморречфлоте отмечают по итогам января долгожданный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна. "Перевалка там выросла на 1,6%, до 0,4 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 0,2 миллиона тонн (+18,3%), наливных грузов – 0,2 миллиона тонн (-11,9%)", - уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20230201/logistika-1848981955.html
https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846826944.html
https://ria.ru/20230203/buksir-1849420406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/01/1488610116_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_a25bce4acbad56dd01b58b1a823caa82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Экономика, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
18:15 10.02.2023 (обновлено: 18:43 10.02.2023)
 
Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента

Росморречфлот сообщил о росте грузооборота морских портов на 7,5 процента в январе

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский морской торговый порт
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,9 миллиона миллиона тонн, сообщил Росморречфлот.
В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 15:08
России нужна независимая логистическая система, считает эксперт
рузооборот морских портов Арктического бассейна сократился 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов - 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов - 6 миллионов тонн (+5%).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 0,8%, до 22,4 миллионов тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 8,1 миллиона тонн (-11,0%), наливных грузов – 14,3 миллиона тонн (+9,0%).
"Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна показал самый мощный рост, как минимум, за два последних десятилетия, прибавив 22,7%, до 25,2 миллиона тонн", - сообщает Росморречфлот, уточняя, что объем перевалки сухих грузов в бассейне составил 11,9 миллиона тонн (+39,5%), наливных грузов – 13,3 миллиона тонн (+10,7%).
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 15:38
В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 3,2% и составил 18,6 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 11,8 миллиона тонн (+7,0%), наливных грузов – 6,8 миллиона тонн (-2,8%).
Также в Росморречфлоте отмечают по итогам января долгожданный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна. "Перевалка там выросла на 1,6%, до 0,4 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 0,2 миллиона тонн (+18,3%), наливных грузов – 0,2 миллиона тонн (-11,9%)", - уточняют в ведомстве.
Стенд Федерального агентства морского и речного транспорта - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:41
Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала