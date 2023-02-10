https://ria.ru/20230210/gruzooborot-1851263090.html

Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента

Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023

Грузооборот российских морских портов вырос на 7,5 процента

Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,9 миллиона миллиона тонн,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:15

2023-02-10T18:15

2023-02-10T18:43

экономика

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,9 миллиона миллиона тонн, сообщил Росморречфлот.В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.рузооборот морских портов Арктического бассейна сократился 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов - 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов - 6 миллионов тонн (+5%).Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 0,8%, до 22,4 миллионов тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 8,1 миллиона тонн (-11,0%), наливных грузов – 14,3 миллиона тонн (+9,0%)."Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна показал самый мощный рост, как минимум, за два последних десятилетия, прибавив 22,7%, до 25,2 миллиона тонн", - сообщает Росморречфлот, уточняя, что объем перевалки сухих грузов в бассейне составил 11,9 миллиона тонн (+39,5%), наливных грузов – 13,3 миллиона тонн (+10,7%).Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 3,2% и составил 18,6 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 11,8 миллиона тонн (+7,0%), наливных грузов – 6,8 миллиона тонн (-2,8%).Также в Росморречфлоте отмечают по итогам января долгожданный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна. "Перевалка там выросла на 1,6%, до 0,4 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 0,2 миллиона тонн (+18,3%), наливных грузов – 0,2 миллиона тонн (-11,9%)", - уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20230201/logistika-1848981955.html

https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846826944.html

https://ria.ru/20230203/buksir-1849420406.html

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экономика, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)