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Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий - РИА Новости, 10.02.2023
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Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий
Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий - РИА Новости, 10.02.2023
Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий
Власти Польши ожидают от Европейского союза выделения бюджета на укрепление внешних границ сообщества, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:17
2023-02-10T15:17
в мире
калининградская область
варшава
польша
матеуш моравецкий
шарль мишель
евросоюз
евросовет
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ВАРШАВА, 10 фев — РИА Новости. Власти Польши ожидают от Европейского союза выделения бюджета на укрепление внешних границ сообщества, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, подводя итоги состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры Евросоюза на саммите договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией, в частности, согласившись выделить больше средств для контроля и охраны внешних границ ЕС. "Мы хотим, чтобы такой бюджет появился, чтобы был сконструирован в рамках бюджета ЕС. И после вчерашних и сегодняшних решений по итогам саммита я осторожный оптимист", - сказал Моравецкий. По его словам, европейские средства должны выделяться хотя бы на оснащение внешних границ современной техникой. В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов. Эти работы начнутся в марте.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html
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в мире, калининградская область, варшава, польша, матеуш моравецкий, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Калининградская область, Варшава, Польша, Матеуш Моравецкий, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
15:17 10.02.2023
 
Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий

Премьер Моравецкий: Варшава ждет от ЕС выделения средств на укрепление внешних границ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 фев — РИА Новости. Власти Польши ожидают от Европейского союза выделения бюджета на укрепление внешних границ сообщества, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, подводя итоги состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС.
Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры Евросоюза на саммите договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией, в частности, согласившись выделить больше средств для контроля и охраны внешних границ ЕС.
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"Мы хотим, чтобы такой бюджет появился, чтобы был сконструирован в рамках бюджета ЕС. И после вчерашних и сегодняшних решений по итогам саммита я осторожный оптимист", - сказал Моравецкий.
По его словам, европейские средства должны выделяться хотя бы на оснащение внешних границ современной техникой.
"Думаю, должны появиться новые средства в ЕС хотя бы на то, что мы делаем сегодня на польско-российской границе с Калининградской областью – на периметрическую систему, то есть современную электронную систему надзора за всей границей", - указал он.
В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов. Эти работы начнутся в марте.
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В миреКалининградская областьВаршаваПольшаМатеуш МоравецкийШарль МишельЕвросоюзЕвросовет
 
 
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