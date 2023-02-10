https://ria.ru/20230210/granitsy-1851187803.html

Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий

Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий - РИА Новости, 10.02.2023

Варшава ждет от ЕС средств на укрепление внешних границ, заявил Моравецкий

Власти Польши ожидают от Европейского союза выделения бюджета на укрепление внешних границ сообщества, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

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калининградская область

варшава

польша

матеуш моравецкий

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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ВАРШАВА, 10 фев — РИА Новости. Власти Польши ожидают от Европейского союза выделения бюджета на укрепление внешних границ сообщества, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, подводя итоги состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры Евросоюза на саммите договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией, в частности, согласившись выделить больше средств для контроля и охраны внешних границ ЕС. "Мы хотим, чтобы такой бюджет появился, чтобы был сконструирован в рамках бюджета ЕС. И после вчерашних и сегодняшних решений по итогам саммита я осторожный оптимист", - сказал Моравецкий. По его словам, европейские средства должны выделяться хотя бы на оснащение внешних границ современной техникой. В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов. Эти работы начнутся в марте.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

калининградская область

варшава

польша

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в мире, калининградская область, варшава, польша, матеуш моравецкий, шарль мишель, евросоюз, евросовет