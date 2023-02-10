Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок
Губернатор Бурков обсудил с вице-премьером Новаком субсидирование газовых заправок
Заправочные колонки на газозаправочной станции. Архивное фото
ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Омскую область, где обсудил с губернатором Александром Бурковым вопросы развития газовой инфраструктуры в регионе и субсидий на строительство газовых заправок, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Александр Новак отметил, что Омская область активно развивается. У региона высокий индекс промышленного производства и показатели социально-экономического развития. По его словам, это требует развития энергетики и дополнительного подключения потребителей. Одной из главных тем встречи было развитие газозаправочной инфраструктуры. В Омской области действуют 11 заправок Шесть из них ввели в 2022, одну – в январе этого года. Власти планируют субсидировать строительство ещё девяти заправок.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году на 20% уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске. Важный шаг в этом направлении – перевод транспорта на газ. Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей", - подчеркнул Александр Бурков.
Также губернатор сообщил, что в регионе продолжается газификация в рамках программы "Газпрома". Инвестиции компании на эти цели составили 18 миллиардов рублей. Два отвода и две газораспределительные станции уже построены. Помимо этого глава региона сообщил, что потребуются дополнительные объёмы природного газа в случае перевода с казахстанского угля двух омских ТЭЦ.
"Это позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также решить проблему накопления золошлаковых отходов, но важно, чтобы эти мероприятия не отразились на потребителях", - добавили в пресс-службе областного правительства.