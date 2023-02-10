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Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок - РИА Новости, 10.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230210/gaz-1851275595.html
Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок
Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок - РИА Новости, 10.02.2023
Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Омскую область, где обсудил с губернатором Александром Бурковым вопросы развития газовой РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:39
2023-02-10T18:39
омская область
омская область
россия
омск
александр бурков
александр новак
газпром
экономика
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ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Омскую область, где обсудил с губернатором Александром Бурковым вопросы развития газовой инфраструктуры в регионе и субсидий на строительство газовых заправок, рассказали в пресс-службе областного правительства. Александр Новак отметил, что Омская область активно развивается. У региона высокий индекс промышленного производства и показатели социально-экономического развития. По его словам, это требует развития энергетики и дополнительного подключения потребителей. Одной из главных тем встречи было развитие газозаправочной инфраструктуры. В Омской области действуют 11 заправок Шесть из них ввели в 2022, одну – в январе этого года. Власти планируют субсидировать строительство ещё девяти заправок. "Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году на 20% уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске. Важный шаг в этом направлении – перевод транспорта на газ. Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей", - подчеркнул Александр Бурков. Также губернатор сообщил, что в регионе продолжается газификация в рамках программы "Газпрома". Инвестиции компании на эти цели составили 18 миллиардов рублей. Два отвода и две газораспределительные станции уже построены. Помимо этого глава региона сообщил, что потребуются дополнительные объёмы природного газа в случае перевода с казахстанского угля двух омских ТЭЦ. "Это позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также решить проблему накопления золошлаковых отходов, но важно, чтобы эти мероприятия не отразились на потребителях", - добавили в пресс-службе областного правительства.
https://ria.ru/20230203/gaz-1849576839.html
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омская область, россия, омск, александр бурков, александр новак, газпром, экономика
Омская область , Омская область, Россия, Омск, Александр Бурков, Александр Новак, Газпром, Экономика
18:39 10.02.2023
 
Губернатор Бурков обсудил с Новаком субсидирование газовых заправок

Губернатор Бурков обсудил с вице-премьером Новаком субсидирование газовых заправок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗаправочные колонки на газозаправочной станции
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заправочные колонки на газозаправочной станции. Архивное фото
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ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Омскую область, где обсудил с губернатором Александром Бурковым вопросы развития газовой инфраструктуры в регионе и субсидий на строительство газовых заправок, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Александр Новак отметил, что Омская область активно развивается. У региона высокий индекс промышленного производства и показатели социально-экономического развития. По его словам, это требует развития энергетики и дополнительного подключения потребителей. Одной из главных тем встречи было развитие газозаправочной инфраструктуры. В Омской области действуют 11 заправок Шесть из них ввели в 2022, одну – в январе этого года. Власти планируют субсидировать строительство ещё девяти заправок.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году на 20% уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске. Важный шаг в этом направлении – перевод транспорта на газ. Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей", - подчеркнул Александр Бурков.
Также губернатор сообщил, что в регионе продолжается газификация в рамках программы "Газпрома". Инвестиции компании на эти цели составили 18 миллиардов рублей. Два отвода и две газораспределительные станции уже построены. Помимо этого глава региона сообщил, что потребуются дополнительные объёмы природного газа в случае перевода с казахстанского угля двух омских ТЭЦ.
"Это позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также решить проблему накопления золошлаковых отходов, но важно, чтобы эти мероприятия не отразились на потребителях", - добавили в пресс-службе областного правительства.
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Омская областьОмская областьРоссияОмскАлександр БурковАлександр НовакГазпромЭкономика
 
 
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