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Австрия платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол в Вене - РИА Новости, 10.02.2023
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Австрия платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол в Вене
Австрия платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол в Вене - РИА Новости, 10.02.2023
Австрия платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол в Вене
За отказ от российского газа Вена платит втридорога вопреки логике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:26
2023-02-10T12:26
экономика
австрия
россия
дмитрий любинский
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. За отказ от российского газа Вена платит втридорога вопреки логике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Вопреки экономической логике австрийские власти бросились сворачивать энергодиалог с Россией, уже не вспоминают о безупречном полувековом стратегическом партнерстве наших стран в газовой сфере, во многом обеспечившем высокий уровень экономического развития и благосостояния Австрии, держат курс на полный отказ от наших энергоресурсов. В стремлении вырваться из эфемерного российского газового "плена", в частности, путем спешного дорогостоящего перевода промышленности на "зеленые" рельсы, поиска новых поставщиков, кем бы они ни были, призывов к гражданам экономить электроэнергию везде, Вене приходится теперь платить буквально втридорога", - заявил высокопоставленный дипломат. Любинский добавил, что "санкции и попытки "отменить Россию" по всем фронтам, включая энергетику, не добавляют жителям страны уверенности в завтрашнем дне". Австрийцы видят, что "такой подход бьет по их кошелькам и благосостоянию – растут потребительские цены, тарифы, инфляция", в результате "число вопросов избирателей к властям соответственно растет", указал посол. Дальнейшие меры по замещению российского газа в Австрии обсуждались в начале января на выездном заседании кабмина. По его итогам было принято решение о развитии производства собственного биогаза, а также ускорении ввода в строй электростанций, которые работают на возобновляемых источниках. Канцлер Австрии Карл Нехаммер неоднократно заявлял, что целью его кабинета является полный отказ от российского газа. Отказ Австрии от газа из РФ займет годы, и смысла в этом мало, так как российский газ продолжает поступать в республику, только в разы дороже и по другим маршрутам, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. По его словам, "экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ", и дополнительно платить за "моральные ярлыки" граждане республики не готовы.
https://ria.ru/20230201/piket-1848956913.html
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экономика, австрия, россия, дмитрий любинский, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, Цены на нефть, Санкции в отношении России
12:26 10.02.2023
 
Австрия платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол в Вене

Посол Любинский: за отказ от российского газа Вена платит втридорога вопреки логике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. За отказ от российского газа Вена платит втридорога вопреки логике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Вопреки экономической логике австрийские власти бросились сворачивать энергодиалог с Россией, уже не вспоминают о безупречном полувековом стратегическом партнерстве наших стран в газовой сфере, во многом обеспечившем высокий уровень экономического развития и благосостояния Австрии, держат курс на полный отказ от наших энергоресурсов. В стремлении вырваться из эфемерного российского газового "плена", в частности, путем спешного дорогостоящего перевода промышленности на "зеленые" рельсы, поиска новых поставщиков, кем бы они ни были, призывов к гражданам экономить электроэнергию везде, Вене приходится теперь платить буквально втридорога", - заявил высокопоставленный дипломат.
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Любинский добавил, что "санкции и попытки "отменить Россию" по всем фронтам, включая энергетику, не добавляют жителям страны уверенности в завтрашнем дне". Австрийцы видят, что "такой подход бьет по их кошелькам и благосостоянию – растут потребительские цены, тарифы, инфляция", в результате "число вопросов избирателей к властям соответственно растет", указал посол.
Дальнейшие меры по замещению российского газа в Австрии обсуждались в начале января на выездном заседании кабмина. По его итогам было принято решение о развитии производства собственного биогаза, а также ускорении ввода в строй электростанций, которые работают на возобновляемых источниках. Канцлер Австрии Карл Нехаммер неоднократно заявлял, что целью его кабинета является полный отказ от российского газа.
Отказ Австрии от газа из РФ займет годы, и смысла в этом мало, так как российский газ продолжает поступать в республику, только в разы дороже и по другим маршрутам, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. По его словам, "экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ", и дополнительно платить за "моральные ярлыки" граждане республики не готовы.
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