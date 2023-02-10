https://ria.ru/20230210/garmazhapova-1851224042.html
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" - РИА Новости, 10.02.2023
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"
МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:45
2023-02-10T16:45
2023-02-10T17:02
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Гармажаповой*, не указывается. В конце ноября прошлого года российский Минюст включил Гармажапову* в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:45 10.02.2023 (обновлено: 17:02 10.02.2023)
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"
МВД объявило в розыск признанную иноагентом главу фонда "Свободная Бурятия" Гармажапову
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Гармажаповой*, не указывается.
В конце ноября прошлого года российский Минюст включил Гармажапову* в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента