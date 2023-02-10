Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/garmazhapova-1851224042.html
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" - РИА Новости, 10.02.2023
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"
МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:45
2023-02-10T17:02
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851229094_0:109:895:612_1920x0_80_0_0_ed1c3f641577eaf30d32c8af0db5ec26.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Гармажаповой*, не указывается. В конце ноября прошлого года российский Минюст включил Гармажапову* в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851229094_0:25:895:696_1920x0_80_0_0_2be9193c07800d3a835b8c9df41492fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:45 10.02.2023 (обновлено: 17:02 10.02.2023)
 
МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"

МВД объявило в розыск признанную иноагентом главу фонда "Свободная Бурятия" Гармажапову

© Фото : аккаунт Александры Гармажаповой в соцсетиАлександра Гармажапова (иноагент)
Александра Гармажапова (иноагент) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : аккаунт Александры Гармажаповой в соцсети
Александра Гармажапова (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Гармажаповой*, не указывается.
В конце ноября прошлого года российский Минюст включил Гармажапову* в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 17:06
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии
 
ПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала