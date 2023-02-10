https://ria.ru/20230210/garmazhapova-1851224042.html

МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"

МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" - РИА Новости, 10.02.2023

МВД объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия"

МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:45

2023-02-10T16:45

2023-02-10T17:02

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главу фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Гармажаповой*, не указывается. В конце ноября прошлого года российский Минюст включил Гармажапову* в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)