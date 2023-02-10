https://ria.ru/20230210/festival-1851089358.html
Участники фестиваля в Липецкой области помогут бойцам в зоне СВО
Участники фестиваля в Липецкой области помогут бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2023
Участники фестиваля в Липецкой области помогут бойцам в зоне СВО
Рыболовный фестиваль "На Дону стоим, рыбой славимся" пройдет в субботу в городе Задонск Липецкой области; в этом году целью мероприятия станет сбор гуманитарной РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:10
2023-02-10T12:10
2023-02-10T12:10
липецкая область
игорь артамонов
дон
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ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Рыболовный фестиваль "На Дону стоим, рыбой славимся" пройдет в субботу в городе Задонск Липецкой области; в этом году целью мероприятия станет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.По словам губернатора, фестиваль состоится на двух площадках. Соревнования рыбаков пройдут на реке Дон. Там уже в 7:30 начнется регистрация участников конкурса "Ловись, рыбка!". На саму ловлю отводится два часа – с 8:00 до 10:00, а в 10:10 стартует конкурс "Мастер бурения" по бурению лунок на скорость. Второй площадкой станет Городской парк. Здесь развлечения начнутся в 9:00. В программе: конкурс "Донская уха", рыбная ярмарка, творческие выступления, танцы, конкурсы и игры для детей и взрослых. Также все присутствующие смогут попробовать знаменитую уху из донского бирючка. Здесь же пройдет награждение рыболовов.Артамонов отметил, что участники ярмарки и гуляний смогут внести свою лепту в общее дело сбора гуманитарной помощи. Также предполагается, что и призовой фонд будет передан на нужды бойцов. В числе подарков – нужные на фронте вещи: фонари, термосы, спальные мешки и прочее."Сейчас люди даже в минуты веселья думают о соотечественниках на Украине, поэтому в ходе многих развлекательных и культурных событий проводятся акции в поддержку защитников спецоперации. Граждане на это очень положительно реагируют, потому что часто инициатива исходит от них самих", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230208/pomosch-1850565339.html
дон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, дон
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дон
ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Рыболовный фестиваль "На Дону стоим, рыбой славимся" пройдет в субботу в городе Задонск Липецкой области; в этом году целью мероприятия станет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.
По словам губернатора, фестиваль состоится на двух площадках. Соревнования рыбаков пройдут на реке Дон. Там уже в 7:30 начнется регистрация участников конкурса "Ловись, рыбка!". На саму ловлю отводится два часа – с 8:00 до 10:00, а в 10:10 стартует конкурс "Мастер бурения" по бурению лунок на скорость. Второй площадкой станет Городской парк. Здесь развлечения начнутся в 9:00. В программе: конкурс "Донская уха", рыбная ярмарка, творческие выступления, танцы, конкурсы и игры для детей и взрослых. Также все присутствующие смогут попробовать знаменитую уху из донского бирючка. Здесь же пройдет награждение рыболовов.
Артамонов
отметил, что участники ярмарки и гуляний смогут внести свою лепту в общее дело сбора гуманитарной помощи. Также предполагается, что и призовой фонд будет передан на нужды бойцов. В числе подарков – нужные на фронте вещи: фонари, термосы, спальные мешки и прочее.
"Сейчас люди даже в минуты веселья думают о соотечественниках на Украине, поэтому в ходе многих развлекательных и культурных событий проводятся акции в поддержку защитников спецоперации. Граждане на это очень положительно реагируют, потому что часто инициатива исходит от них самих", – сказал Артамонов.