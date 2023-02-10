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В Совфеде заявили о стремительной фашизации Европы - РИА Новости, 10.02.2023
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В Совфеде заявили о стремительной фашизации Европы
В Совфеде заявили о стремительной фашизации Европы - РИА Новости, 10.02.2023
В Совфеде заявили о стремительной фашизации Европы
Информация о возможной передаче Великобританией дальнобойных ракет Киеву для ударов по Крыму свидетельствует о стремительной фашизации стран Европы, заявила РИА РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:35
2023-02-10T12:39
в мире
европа
киев
великобритания
екатерина алтабаева
республика крым
россия
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Информация о возможной передаче Великобританией дальнобойных ракет Киеву для ударов по Крыму свидетельствует о стремительной фашизации стран Европы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. В среду британский премьер Риши Сунак заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что стороны обсуждали предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. Позднее Times написала, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму. "Понимаю, что это политика была спланирована не сегодня и не вчера, это такое, я бы сказала, генетическое противостояние между Россией и западным миром. Люди, которые хотят поставлять ракеты уже большей дальности для Киева, не могут не понимать, что эти средства будут использованы прежде всего для ударов по невоенным объектам. Это подчеркивает то, что фашизация власти в западной Европе происходит очень быстрыми темпами. В 2010 году на Красной площади в параде по случаю дня Победы шли польские, британские, американские военные – это символизировало единение в борьбе с фашизмом. Прошло всего 13 лет, и мы видим совершенно другую ситуацию", - сказала Алтабаева. По мнению сенатора, защитой от подобного рода угроз является достижение целей специальной военной операции. "Убеждена, что Черноморский флот представляет серьезную силу, чтобы не допустить возможности развернуться военным действиям в Крыму, но больно видеть, что сейчас мы наблюдаем стремительную фашизацию большей части западной Европы. Хотелось бы, чтобы специальная военная операция скорее достигла успеха, чтобы денацификация имела результат, который мы ожидаем", – сказала сенатор.
https://ria.ru/20230210/mobilizatsiya-1851091404.html
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европа
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великобритания
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в мире, европа, киев, великобритания, екатерина алтабаева, республика крым, россия, евросоюз, украина
В мире, Европа, Киев, Великобритания, Екатерина Алтабаева, Республика Крым, Россия, Евросоюз, Украина
12:35 10.02.2023 (обновлено: 12:39 10.02.2023)
 
В Совфеде заявили о стремительной фашизации Европы

Сенатор Алтабаева назвала поставки ракет Киеву стремительной фашизацией Европы

© предоставлено заксобранием СевастополяЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Информация о возможной передаче Великобританией дальнобойных ракет Киеву для ударов по Крыму свидетельствует о стремительной фашизации стран Европы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
В среду британский премьер Риши Сунак заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что стороны обсуждали предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. Позднее Times написала, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму.
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"Понимаю, что это политика была спланирована не сегодня и не вчера, это такое, я бы сказала, генетическое противостояние между Россией и западным миром. Люди, которые хотят поставлять ракеты уже большей дальности для Киева, не могут не понимать, что эти средства будут использованы прежде всего для ударов по невоенным объектам. Это подчеркивает то, что фашизация власти в западной Европе происходит очень быстрыми темпами. В 2010 году на Красной площади в параде по случаю дня Победы шли польские, британские, американские военные – это символизировало единение в борьбе с фашизмом. Прошло всего 13 лет, и мы видим совершенно другую ситуацию", - сказала Алтабаева.
По мнению сенатора, защитой от подобного рода угроз является достижение целей специальной военной операции.
"Убеждена, что Черноморский флот представляет серьезную силу, чтобы не допустить возможности развернуться военным действиям в Крыму, но больно видеть, что сейчас мы наблюдаем стремительную фашизацию большей части западной Европы. Хотелось бы, чтобы специальная военная операция скорее достигла успеха, чтобы денацификация имела результат, который мы ожидаем", – сказала сенатор.
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