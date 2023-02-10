https://ria.ru/20230210/fermery-1851060953.html
Путин отметил рост потенциала российского фермерства
Путин отметил рост потенциала российского фермерства - РИА Новости, 10.02.2023
Путин отметил рост потенциала российского фермерства
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что российское РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:13
2023-02-10T11:13
2023-02-10T11:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что российское фермерство с каждым годом наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) проходит 9-10 февраля в Москве. "Отрадно, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал, добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении качества жизни на селе. Вы достойно продолжаете замечательные традиции нелегкого крестьянского труда, бережно, рачительно относитесь к природным ресурсам, активно внедряете передовые технологи", - говорится в телеграмме. По словам президента, такие значимые достижения стали возможны во многом благодаря конструктивной деятельности АККОР, объединяющей вокруг общих целей и задач десятки тысяч аграриев в разных регионах России. Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а перспективные идеи и предложения участников будут воплощены в реальные дела и начинания. Путин также пожелал участникам съезда плодотворной работы и осуществления намеченных планов.
https://ria.ru/20230113/zefir-1844745558.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил рост потенциала российского фермерства
Президент Путин: российское фермерство с каждым годом наращивает свой потенциал
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал
участников съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что российское фермерство с каждым годом наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) проходит 9-10 февраля в Москве
.
"Отрадно, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал, добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении качества жизни на селе. Вы достойно продолжаете замечательные традиции нелегкого крестьянского труда, бережно, рачительно относитесь к природным ресурсам, активно внедряете передовые технологи", - говорится в телеграмме.
По словам президента, такие значимые достижения стали возможны во многом благодаря конструктивной деятельности АККОР, объединяющей вокруг общих целей и задач десятки тысяч аграриев в разных регионах России.
Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а перспективные идеи и предложения участников будут воплощены в реальные дела и начинания.
Путин также пожелал участникам съезда плодотворной работы и осуществления намеченных планов.