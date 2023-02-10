https://ria.ru/20230210/fermery-1851060953.html

Путин отметил рост потенциала российского фермерства

Путин отметил рост потенциала российского фермерства - РИА Новости, 10.02.2023

Путин отметил рост потенциала российского фермерства

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что российское РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:13

2023-02-10T11:13

2023-02-10T11:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что российское фермерство с каждым годом наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) проходит 9-10 февраля в Москве. "Отрадно, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал, добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении качества жизни на селе. Вы достойно продолжаете замечательные традиции нелегкого крестьянского труда, бережно, рачительно относитесь к природным ресурсам, активно внедряете передовые технологи", - говорится в телеграмме. По словам президента, такие значимые достижения стали возможны во многом благодаря конструктивной деятельности АККОР, объединяющей вокруг общих целей и задач десятки тысяч аграриев в разных регионах России. Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а перспективные идеи и предложения участников будут воплощены в реальные дела и начинания. Путин также пожелал участникам съезда плодотворной работы и осуществления намеченных планов.

https://ria.ru/20230113/zefir-1844745558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин