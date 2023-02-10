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Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне - РИА Новости, 10.02.2023
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Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне - РИА Новости, 10.02.2023
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне
Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:02
2023-02-10T10:02
в мире
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
евросоюз
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ВАРШАВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. Канцелярия опубликовала в Twitter кадры начала встречи Дуды и Зеленского в польском Жешуве, отметив, что "президент Украины рассказал о своей недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах". Также лидеры двух стран "обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию безопасности в нашем регионе, а также необходимость дальнейших совместных действий по военной поддержке Украины", - сообщает канцелярия польского президента.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз
10:02 10.02.2023
 
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне

Зеленский рассказал Дуде о недавнем визите в европейские столицы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера.
Канцелярия опубликовала в Twitter кадры начала встречи Дуды и Зеленского в польском Жешуве, отметив, что "президент Украины рассказал о своей недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах".
Также лидеры двух стран "обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию безопасности в нашем регионе, а также необходимость дальнейших совместных действий по военной поддержке Украины", - сообщает канцелярия польского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
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