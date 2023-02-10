https://ria.ru/20230210/evropa-1851037966.html

Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне

Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне - РИА Новости, 10.02.2023

Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне

Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:02

2023-02-10T10:02

2023-02-10T10:02

в мире

польша

украина

владимир зеленский

анджей дуда

евросоюз

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ВАРШАВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. Канцелярия опубликовала в Twitter кадры начала встречи Дуды и Зеленского в польском Жешуве, отметив, что "президент Украины рассказал о своей недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах". Также лидеры двух стран "обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию безопасности в нашем регионе, а также необходимость дальнейших совместных действий по военной поддержке Украины", - сообщает канцелярия польского президента.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

польша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз