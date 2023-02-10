https://ria.ru/20230210/evropa-1851037966.html
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне - РИА Новости, 10.02.2023
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне
Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:02
2023-02-10T10:02
2023-02-10T10:02
в мире
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
евросоюз
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ВАРШАВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем европейском турне, сообщает канцелярия польского лидера. Канцелярия опубликовала в Twitter кадры начала встречи Дуды и Зеленского в польском Жешуве, отметив, что "президент Украины рассказал о своей недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах". Также лидеры двух стран "обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию безопасности в нашем регионе, а также необходимость дальнейших совместных действий по военной поддержке Украины", - сообщает канцелярия польского президента.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз
Зеленский рассказал президенту Польши о своем европейском турне
Зеленский рассказал Дуде о недавнем визите в европейские столицы