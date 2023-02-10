https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html
Заммэра Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2 процента
Заммэра Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2 процента - РИА Новости, 10.02.2023
Заммэра Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2 процента
Совокупный объем потребления электроэнергии коммерческим сектором Москвы в 2022 году вырос почти на 2% до 32 миллиардов киловатт-часов, сообщил заммэра по... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:12
2023-02-10T10:12
2023-02-10T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Совокупный объем потребления электроэнергии коммерческим сектором Москвы в 2022 году вырос почти на 2% до 32 миллиардов киловатт-часов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Потребление энергии в коммерческом секторе повышается по мере того, как компании наращивают производство товаров и услуг. Таким образом, рост данного показателя свидетельствует о бесперебойной работе московских компаний и промышленных предприятий, а также об их устойчивости к сложным экономическим обстоятельствам", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента экономической политики и развития города Москвы, наибольший рост потребления энергии отмечен в строительстве – почти на 8% до 1,3 миллиарда киловатт-часов. Городской транспорт увеличил энергопотребление на 3,3% до 2,8 миллиарда киловатт-часов (основной вклад внес Московский метрополитен).Максимальный объем потребляемой коммерческим сектором энергии пришелся на декабрь (3,1 миллиарда киловатт-часов), минимальный был отмечен в мае (2,4 миллиарда киловатт-часов).В целом же потребление энергии в Москве в минувшем году достигло 44 миллиардов киловатт-часов, превысив на 1,3% уровень 2021 года, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230209/moskva-1850723267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Совокупный объем потребления электроэнергии коммерческим сектором Москвы в 2022 году вырос почти на 2% до 32 миллиардов киловатт-часов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Потребление энергии в коммерческом секторе повышается по мере того, как компании наращивают производство товаров и услуг. Таким образом, рост данного показателя свидетельствует о бесперебойной работе московских компаний и промышленных предприятий, а также об их устойчивости к сложным экономическим обстоятельствам", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
По данным столичного департамента экономической политики и развития города Москвы, наибольший рост потребления энергии отмечен в строительстве – почти на 8% до 1,3 миллиарда киловатт-часов. Городской транспорт увеличил энергопотребление на 3,3% до 2,8 миллиарда киловатт-часов (основной вклад внес Московский метрополитен
).
Максимальный объем потребляемой коммерческим сектором энергии пришелся на декабрь (3,1 миллиарда киловатт-часов), минимальный был отмечен в мае (2,4 миллиарда киловатт-часов).
В целом же потребление энергии в Москве в минувшем году достигло 44 миллиардов киловатт-часов, превысив на 1,3% уровень 2021 года, уточняется в сообщении.