https://ria.ru/20230210/drevesina-1851190274.html

Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза

Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза - РИА Новости, 10.02.2023

Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза

Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза за два года реформы лесного комплекса, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:24

2023-02-10T15:24

2023-02-10T15:36

россия

экономика

виктория абрамченко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза за два года реформы лесного комплекса, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."В результате реализованных на сегодняшний день решений объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом", - сказала Абрамченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, за два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться баланса сохранения и использования леса."Впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть", - отметила вице-премьер.С 2020 года в России проходит реформа лесного комплекса, направленная на декриминализацию отрасли. С июня 2021 года были приняты решения о введении экспортных таможенных пошлин на грубо обработанные пиломатериалы. Для контроля за оборотом древесины Рослесхоз был наделен дополнительными полномочиями. С 1 января 2022 года действует запрет на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород с территории РФ.

https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html

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россия, экономика, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), владимир путин