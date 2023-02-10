https://ria.ru/20230210/drevesina-1851190274.html
Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза
Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза - РИА Новости, 10.02.2023
Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза
Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза за два года реформы лесного комплекса, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:24
2023-02-10T15:24
2023-02-10T15:36
россия
экономика
виктория абрамченко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза за два года реформы лесного комплекса, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."В результате реализованных на сегодняшний день решений объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом", - сказала Абрамченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, за два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться баланса сохранения и использования леса."Впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть", - отметила вице-премьер.С 2020 года в России проходит реформа лесного комплекса, направленная на декриминализацию отрасли. С июня 2021 года были приняты решения о введении экспортных таможенных пошлин на грубо обработанные пиломатериалы. Для контроля за оборотом древесины Рослесхоз был наделен дополнительными полномочиями. С 1 января 2022 года действует запрет на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород с территории РФ.
https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html
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россия, экономика, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), владимир путин
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Владимир Путин
15:24 10.02.2023 (обновлено: 15:36 10.02.2023)
Объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза
Абрамченко: объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза за два года реформы