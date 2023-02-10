https://ria.ru/20230210/donetsk-1851108848.html
Украинские войска вснова обстреляли Донецк
Украинские войска вснова обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска вснова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:46
2023-02-10T12:46
2023-02-10T12:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/obstrel-1851107556.html
донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска вснова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра