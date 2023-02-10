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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 8.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:42
2023-02-10T08:42
2023-02-10T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска в 8.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/obstrel-1850993996.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов