https://ria.ru/20230210/donbass-1851209666.html

Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР

Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР - РИА Новости, 10.02.2023

Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР

Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:11

2023-02-10T16:11

2023-02-10T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Сейчас мы видим в последнюю неделю определенное обострение. По тыловым городам противник тоже наносит удары… Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они (украинские - войска - ред.) обязательно это делают", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20230210/ugledar-1851213292.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин