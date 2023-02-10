https://ria.ru/20230210/donbass-1851209666.html
Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР
Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР - РИА Новости, 10.02.2023
Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР
Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:11
2023-02-10T16:11
2023-02-10T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Сейчас мы видим в последнюю неделю определенное обострение. По тыловым городам противник тоже наносит удары… Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они (украинские - войска - ред.) обязательно это делают", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851213292.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
16:11 10.02.2023 (обновлено: 16:56 10.02.2023)
Пушилин заявил об обострении обстановки в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что противник наносит ракетные удары по тыловым городам