16:07 10.02.2023 (обновлено: 16:31 10.02.2023)
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией.
"Эти минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда - Донбассу на Украину возвращаться? Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и (экс-канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель, и (экс-президент Франции Франсуа – ред.) Олланд, и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон. Но я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить минские соглашения", - сказал Пушилин на встрече с журналистами и блогерами.
Исходя из этого, как пояснил врио главы ДНР, можно было выстраивать видение будущего Донбасса. "Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией", - добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
Ранее Владимир Зеленский признался, что сам заявил Меркель и Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять.