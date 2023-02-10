https://ria.ru/20230210/donbass-1851208056.html

Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения

Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения - РИА Новости, 10.02.2023

Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:07

2023-02-10T16:07

2023-02-10T16:31

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией."Эти минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда - Донбассу на Украину возвращаться? Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и (экс-канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель, и (экс-президент Франции Франсуа – ред.) Олланд, и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон. Но я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить минские соглашения", - сказал Пушилин на встрече с журналистами и блогерами.Исходя из этого, как пояснил врио главы ДНР, можно было выстраивать видение будущего Донбасса. "Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией", - добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.Ранее Владимир Зеленский признался, что сам заявил Меркель и Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять.

https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, минские соглашения, ситуация в днр и лнр