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Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/donbass-1851208056.html
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения - РИА Новости, 10.02.2023
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:07
2023-02-10T16:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией."Эти минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда - Донбассу на Украину возвращаться? Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и (экс-канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель, и (экс-президент Франции Франсуа – ред.) Олланд, и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон. Но я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить минские соглашения", - сказал Пушилин на встрече с журналистами и блогерами.Исходя из этого, как пояснил врио главы ДНР, можно было выстраивать видение будущего Донбасса. "Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией", - добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.Ранее Владимир Зеленский признался, что сам заявил Меркель и Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять.
https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html
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россия, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Минские соглашения, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:07 10.02.2023 (обновлено: 16:31 10.02.2023)
 
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией.
"Эти минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда - Донбассу на Украину возвращаться? Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и (экс-канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель, и (экс-президент Франции Франсуа – ред.) Олланд, и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон. Но я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить минские соглашения", - сказал Пушилин на встрече с журналистами и блогерами.
Исходя из этого, как пояснил врио главы ДНР, можно было выстраивать видение будущего Донбасса. "Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией", - добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
Ранее Владимир Зеленский признался, что сам заявил Меркель и Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и не планировал их выполнять.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:27
Нормандский формат умер, как и доверие к Западу, считают эксперты
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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