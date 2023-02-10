https://ria.ru/20230210/donbass-1851193429.html
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей - РИА Новости, 10.02.2023
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
Девять мирных жителей погибли, 23 пострадали в ДНР с 3 по 9 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:31
2023-02-10T15:31
2023-02-10T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, 23 пострадали в ДНР с 3 по 9 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 3 по 9 февраля погибли девять человек. Число пострадавших за указанный период составило 23. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5468 мирных жителей, в том числе 126 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230207/donbass-1850184199.html
https://ria.ru/20230203/zhertvy-1849560529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
В аппарате омбудсмена ДНР заявили, что за неделю погибли девять человек, 23 пострадали