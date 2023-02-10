https://ria.ru/20230210/donbass-1851026797.html
Украинские войска обстреляли село Луганское
Украинские войска обстреляли село Луганское - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли село Луганское
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по селу Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:38
2023-02-10T09:38
2023-02-10T09:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по селу Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Луганское: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/donetsk-1851025544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли село Луганское
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по селу Луганское десять снарядов