https://ria.ru/20230210/donbass-1851026797.html

Украинские войска обстреляли село Луганское

Украинские войска обстреляли село Луганское - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские войска обстреляли село Луганское

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по селу Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:38

2023-02-10T09:38

2023-02-10T09:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сша

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по селу Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Луганское: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230210/donetsk-1851025544.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк