https://ria.ru/20230210/dnepropetrovsk-1851153224.html

В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение

В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение - РИА Новости, 10.02.2023

В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение

Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:21

2023-02-10T14:21

2023-02-10T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровск

хмельницкий (город)

борис филатов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083124_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_20fbfc723447685e8de119549c4a8acb.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов. Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях. По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровск

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровск, хмельницкий (город), борис филатов