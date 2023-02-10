В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение
Мэр Днепропетровска Филатов: в городе не работает электротранспорт и наружное освещение
© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов.
"На данный момент все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме с определенными контролируемыми ограничениями. Графики отключений для населения остаются плановыми. На данный момент принято решение об отмене работы электротранспорта и наружного освещения, но надеюсь, что уже завтра снова заработают", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.
По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.