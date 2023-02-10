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В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение
В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение - РИА Новости, 10.02.2023
В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение
Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:21
2023-02-10T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
хмельницкий (город)
борис филатов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов. Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях. По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, украина, днепропетровск, хмельницкий (город), борис филатов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Хмельницкий (город), Борис Филатов
14:21 10.02.2023
 
В Днепропетровске остановили электротранспорт и отключили освещение

Мэр Днепропетровска Филатов: в городе не работает электротранспорт и наружное освещение

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа электротранспорта и наружного освещения приостановлена в Днепропетровске в пятницу, сообщил мэр города Борис Филатов.
"На данный момент все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме с определенными контролируемыми ограничениями. Графики отключений для населения остаются плановыми. На данный момент принято решение об отмене работы электротранспорта и наружного освещения, но надеюсь, что уже завтра снова заработают", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.
По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскХмельницкий (город)Борис Филатов
 
 
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