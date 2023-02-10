https://ria.ru/20230210/diversanty-1851143153.html

Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра

Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.02.2023

Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра

В Херсонской области военнослужащие отразили высадку украинских диверсантов на левобережье Днепра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:13

2023-02-10T14:13

2023-02-10T15:53

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Херсонской области военнослужащие отразили высадку украинских диверсантов на левобережье Днепра, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили группу, пытавшуюся на лодке подойти к левому берегу Днепра, который обороняют подразделения российских десантников и мотострелков."По средствам связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона. Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ", — рассказали в министерстве.Как уточняется, для предотвращения подхода противника к урезу воды российские военные регулярно обстреливают противоположный берег из стрелкового оружия.

https://ria.ru/20230210/pentagon-1851200667.html

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Попытка не удалась: российские военные не дали бойцам ВСУ выйти на левый берег Днепра Российские военные в Херсонской области не дали украинским диверсантам высадиться на левом берегу Днепра, Минобороны публикует видео. 2023-02-10T14:13 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), россия, в мире