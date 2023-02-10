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Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра
Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра - РИА Новости, 10.02.2023
Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра
В Херсонской области военнослужащие отразили высадку украинских диверсантов на левобережье Днепра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:13
2023-02-10T14:13
2023-02-10T15:53
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Херсонской области военнослужащие отразили высадку украинских диверсантов на левобережье Днепра, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили группу, пытавшуюся на лодке подойти к левому берегу Днепра, который обороняют подразделения российских десантников и мотострелков."По средствам связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона. Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ", — рассказали в министерстве.Как уточняется, для предотвращения подхода противника к урезу воды российские военные регулярно обстреливают противоположный берег из стрелкового оружия.
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Попытка не удалась: российские военные не дали бойцам ВСУ выйти на левый берег Днепра
Российские военные в Херсонской области не дали украинским диверсантам высадиться на левом берегу Днепра, Минобороны публикует видео.
2023-02-10T14:13
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепр (город), россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, В мире
14:13 10.02.2023 (обновлено: 15:53 10.02.2023)
Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра
Минобороны России сообщило об отражении высадки диверсантов ВСУ на левый берег Днепра