https://ria.ru/20230210/diplomaty-1851187352.html

Небензя ответил на вопрос об отношениях между дипломатами России и Запада

Небензя ответил на вопрос об отношениях между дипломатами России и Запада - РИА Новости, 10.02.2023

Небензя ответил на вопрос об отношениях между дипломатами России и Запада

Поток лжи и обвинений в адрес России, льющийся с начала спецоперации со стороны Запада, не может не оставлять следа на личном взаимодействии дипломатов, заявил... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:16

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Поток лжи и обвинений в адрес России, льющийся с начала спецоперации со стороны Запада, не может не оставлять следа на личном взаимодействии дипломатов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Отвечая на вопрос о том, изменились ли его отношения с западными дипломатами за время спецоперации, Небензя сказал: "Конечно, изменения в отношениях между нашими странами влияют и на отношения между дипломатами". "Тот поток лжи и обвинений в адрес нашей страны, который они часто по долгу службы произносят на публичных площадках, не может не оставить следа на личном взаимодействии", - добавил он. Однако, по его словам, многое зависит от конкретных людей. "Кто-то из западных дипломатов с пионерским задором берется за обличение России и даже, как кажется, добавляет туда какую-то личную неприязнь. Но большинство коллег разделяет профессиональное и личное, остаются корректны и дружелюбны в персональных отношениях", - рассказал постпред. Российские дипломаты в ООН не отказываются ни от каких контактов, "но ни за кем и не бегают", указал постпред. "Кроме того, сам характер нашего взаимодействия, прежде всего в Совете Безопасности ООН, диктует необходимость тесного общения и поиска точек соприкосновения вне зависимости от отношений между государствами. Так было и в самые трудные годы эпохи "холодной войны", и в относительно спокойное время для международной повестки – девяностых, "нулевых" и "десятых". Каналы общения, в том числе неформального, остаются и сейчас", - заявил Небензя.

https://ria.ru/20230210/lavrov-1851064165.html

https://ria.ru/20230210/nebenzya-1851106720.html

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