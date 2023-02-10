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Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата - РИА Новости, 10.02.2023
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФ РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:11
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россия
общество
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РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФПутин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ, активизировать работу с большинством членов мирового сообществаПутин в поздравлении с Днём дипломата: в числе безусловных приоритетов МИД - борьба с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку
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россия, общество
Россия, Общество
09:11 10.02.2023 (обновлено: 09:25 10.02.2023)
 
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата

Президент Путин: лучшие качества дипломатов весьма востребованы в условиях гибридной войны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФ
Путин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ, активизировать работу с большинством членов мирового сообщества
Путин в поздравлении с Днём дипломата: в числе безусловных приоритетов МИД - борьба с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку
 
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