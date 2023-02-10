https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html

Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата

Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата - РИА Новости, 10.02.2023

Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата

РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФ РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:11

2023-02-10T09:11

2023-02-10T09:25

россия

общество

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РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФПутин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ, активизировать работу с большинством членов мирового сообществаПутин в поздравлении с Днём дипломата: в числе безусловных приоритетов МИД - борьба с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество