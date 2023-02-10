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Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата - РИА Новости, 10.02.2023
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФ РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:11
2023-02-10T09:11
2023-02-10T09:25
россия
общество
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РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФПутин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ, активизировать работу с большинством членов мирового сообществаПутин в поздравлении с Днём дипломата: в числе безусловных приоритетов МИД - борьба с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
09:11 10.02.2023 (обновлено: 09:25 10.02.2023)
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
Президент Путин: лучшие качества дипломатов весьма востребованы в условиях гибридной войны
РИА Новости. Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломата: лучшие качества дипломатов весьма востребованы сегодня - в условиях гибридной войны против РФ
Путин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ, активизировать работу с большинством членов мирового сообщества
Путин в поздравлении с Днём дипломата: в числе безусловных приоритетов МИД - борьба с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку