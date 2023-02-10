https://ria.ru/20230210/dietologi-1851002996.html
Диетологи назвали идеальный продукт для снижения веса
Диетологи назвали идеальный продукт для снижения веса - РИА Новости, 10.02.2023
Диетологи назвали идеальный продукт для снижения веса
Зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса из-за небольшой калорийности, к тому же эти... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:01
2023-02-10T05:01
2023-02-10T05:01
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса из-за небольшой калорийности, к тому же эти продукты обладают большим количеством витаминов и минералов, рассказали РИА Новости диетологи во Всемирный день зернобобовых. "Зернобобовые отлично подходят для цели снижение веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон. Добавляя зернобобовые в свой рацион, вы дольше будете испытывать чувство сытости, а значит, с меньшей вероятностью будете прибегать к дополнительному приему пищи", - рассказала диетолог и эндокринолог Майра Рау. В свою очередь, диетолог Маргарита Королева отметила, что зернобобовые лучше употреблять в вечернее время, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна. Также она добавила, что такие культуры являются источником белка, большого количества минеральных веществ, витаминов и растительной клетчатки, которая является питанием для микробиомы кишечника. В свою очередь, Рау добавила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. По словам диетолога, при смешанном питании, то есть употреблении пищи животного и растительного происхождения, зернобобовые можно включать в рацион три раза в неделю. Королева отметила, что иногда при регулярном употреблении зернобобовых возможно вздутие кишечника и боли в животе. Чтобы этого избежать в блюде с такими культурами обязательно должны находиться овощи - овощные гарниры щадящей обработки и зеленые салаты. Она добавила, что также необходима и правильная подготовка к использованию в пище. В свою очередь, Рау рассказала, что такие бобовые как фасоль и нут требуют длительного замачивания для уменьшения времени варки. А вот мелкую чечевицу, маш или колотый горох можно готовить сразу.
https://ria.ru/20230123/vypechka-1846676398.html
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общество, маргарита королева, россия
Общество, Маргарита Королева, Россия
Диетологи назвали идеальный продукт для снижения веса
Диетолог Майра Рау: зернобобовые отлично подходят для снижения веса
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса из-за небольшой калорийности, к тому же эти продукты обладают большим количеством витаминов и минералов, рассказали РИА Новости диетологи во Всемирный день зернобобовых.
"Зернобобовые отлично подходят для цели снижение веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон. Добавляя зернобобовые в свой рацион, вы дольше будете испытывать чувство сытости, а значит, с меньшей вероятностью будете прибегать к дополнительному приему пищи", - рассказала диетолог и эндокринолог Майра Рау.
В свою очередь, диетолог Маргарита Королева
отметила, что зернобобовые лучше употреблять в вечернее время, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна. Также она добавила, что такие культуры являются источником белка, большого количества минеральных веществ, витаминов и растительной клетчатки, которая является питанием для микробиомы кишечника.
"Растительные волокна важны для поддержания иммунитета и для дотации полезных витаминов и минералов. Например, фасоль и чечевица являются источником не только белка, но и витамина B9 или фолиевой кислоты, крайне важной в питании беременных женщин", - отметила Королева.
В свою очередь, Рау добавила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. По словам диетолога, при смешанном питании, то есть употреблении пищи животного и растительного происхождения, зернобобовые можно включать в рацион три раза в неделю.
"Напомню, что если этих продуктов нет в вашем рационе в настоящее время, то начинать нужно с небольшого количества, например, с 1-2 столовых ложек, но включать в рацион регулярно. Со временем разовьется толерантность к бобовым и можно постепенно увеличивать размер порции бобовых", - пояснила диетолог.
Королева отметила, что иногда при регулярном употреблении зернобобовых возможно вздутие кишечника и боли в животе. Чтобы этого избежать в блюде с такими культурами обязательно должны находиться овощи - овощные гарниры щадящей обработки и зеленые салаты. Она добавила, что также необходима и правильная подготовка к использованию в пище.
"Их обязательно предварительно надо замочить в воде не менее чем на 4 часа и только после этого, тщательно промыв, начинать готовить это блюдо. Тогда никаких проблем с усвоением их минеральной составляющей не будет", - пояснила Королева.
В свою очередь, Рау рассказала, что такие бобовые как фасоль и нут требуют длительного замачивания для уменьшения времени варки. А вот мелкую чечевицу, маш или колотый горох можно готовить сразу.