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Москва открыта к диалогу с Оттавой, заявил посол России
Москва открыта к диалогу с Оттавой, заявил посол России - РИА Новости, 10.02.2023
Москва открыта к диалогу с Оттавой, заявил посол России
Отношения России и Канады сейчас находятся в состоянии глубокой заморозки, однако возможности межгосударственного общения сохраняются, и Москва открыта к такому РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:24
2023-02-10T14:24
2023-02-10T14:38
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канада
москва
в мире
олег степанов
джастин трюдо
оттава
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Канады сейчас находятся в состоянии глубокой заморозки, однако возможности межгосударственного общения сохраняются, и Москва открыта к такому диалогу, заявил РИА Новости посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов."Российско-канадские отношения сейчас в глубокой заморозке. С 2014 года не по нашей вине в Оттаве в одностороннем порядке приняли решение свернуть большинство форматов взаимодействия. После 24 февраля прошлого года под нож попало региональное и научно-академическое сотрудничество. В плане поддержания канала межгосударственного отношения возможности общения сохраняются. Но, наверное, можно охарактеризовать их как холодно-официальные", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.При этом, по его словам, он не раз доносил до канадской стороны, что руководство России открыто к диалогу."Если в Оттаве заинтересованы услышать позицию Москвы "из первых уст", а не в пересказе своих старших братьев, мы готовы. Пока же команда (премьер-министра) Джастина Трюдо остаётся в невежестве по своей воле", - указал глава российской дипмиссии.
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россия, канада, москва, в мире, олег степанов, джастин трюдо, оттава
Россия, Канада, Москва, В мире, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Оттава
14:24 10.02.2023 (обновлено: 14:38 10.02.2023)
Москва открыта к диалогу с Оттавой, заявил посол России
Посол Степанов: отношения Москвы и Оттавы заморожены, но Россия готова к диалогу