https://ria.ru/20230210/davlenie-1851299364.html

Минфин США пообещал усилить санкционное давление за поддержку ВПК России

Минфин США пообещал усилить санкционное давление за поддержку ВПК России - РИА Новости, 10.02.2023

Минфин США пообещал усилить санкционное давление за поддержку ВПК России

Минфин США в ближайшие недели и месяцы будет усиливать санкционное давление на страны и лица, которые оказывают поддержку ВПК РФ в обход антироссийских санкций, РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:25

2023-02-10T19:25

2023-02-10T19:31

россия

сша

министерство финансов сша

украина

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Минфин США в ближайшие недели и месяцы будет усиливать санкционное давление на страны и лица, которые оказывают поддержку ВПК РФ в обход антироссийских санкций, заявил заместитель главы американского финансового ведомства Уолли Адейемо. О планах "усиления внимания на борьбе с действиям по обходу санкций в ближайшие недели и месяцы" Адейемо заявил в ходе состоявшегося по инициативе минфина круглого стола с группой экспертов по санкциям и внешней политике. Как заявил участникам мероприятия представитель ведомства, минфин также будет концентрировать свои усилия на противодействии "третьим странам и лицам, причастным осознанно или неосознанно к поставке России материалов, в которых она остро нуждается для восполнения нужд своей армии". Эксперты, в числе которых было около трех десятков экономистов и представителей бизнеса, "высказали свое видение того, как наилучшим образом достичь этого", - говорится в сообщении минфина. США и Европейские страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины и регулярно вводят новые ограничения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230210/ssha-1851284781.html

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

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россия, сша, министерство финансов сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, экономика