https://ria.ru/20230210/covid-19-1851057820.html
В России за сутки госпитализировали 1358 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1358 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1358 человек с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:05
2023-02-10T11:05
2023-02-10T11:05
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1358 человек, на 2,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 7 503 человека, или на 13,6% меньше в сравнении с 9 февраля 2023 года. Выявлено 12 392 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230208/covid-19-1850520568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1358 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 12 392 новых случая COVID-19