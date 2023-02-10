https://ria.ru/20230210/biznes-1851098518.html

Австрийские компании почти все остались в России, рассказал посол

Австрийские компании почти все остались в России, рассказал посол - РИА Новости, 10.02.2023

Австрийские компании почти все остались в России, рассказал посол

Из 650 австрийских компаний на рынке РФ ушли единицы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:29

2023-02-10T12:29

2023-02-10T12:29

экономика

россия

австрия

дмитрий любинский

в мире

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Из 650 австрийских компаний на рынке РФ ушли единицы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Предприниматели наших стран демонстрируют большую заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного давления с разных сторон из представленных на российском рынке 650 австрийских компаний ушли считанные единицы", - сообщил высокопоставленный дипломат. Любинский добавил, что несмотря на стремление власти в Австрии "заморозить все, что связано Россией", цифры свидетельствуют о том, что "по итогам 2022 года Россия по-прежнему входит в десятку важнейших торговых партнеров Австрии, а по объему экспорта занимает 6 место".

https://ria.ru/20230210/biznes-1851070632.html

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экономика, россия, австрия, дмитрий любинский, в мире