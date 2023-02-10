https://ria.ru/20230210/biznes-1851076973.html
Бизнес привлек более 800 млрд рублей через механизмы НГС в 2022 году
Бизнес привлек более 800 млрд рублей через механизмы НГС в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2023
Бизнес привлек более 800 млрд рублей через механизмы НГС в 2022 году
Более 44 тысяч представителей малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года привлекли 812 миллиардов рублей льготных кредитов с помощью гарантий и поручительств РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:53
2023-02-10T11:53
2023-02-10T11:53
экономика
корпорация мсп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 44 тысяч представителей малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года привлекли 812 миллиардов рублей льготных кредитов с помощью гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента "зонтичных" поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки", — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Лидером среди регионов по темпам роста финансовой поддержки МСБ стал Краснодарский край, где по итогам года ее объем увеличился в 2,5 раза до 31,8 миллиарда рублей. На втором месте — Москва и Нижегородская область с двукратным ростом (до 139,4 и 22,2 миллиарда рублей, соответственно). Третье место у Республики Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза до 21,1 миллиарда рублей."В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества ее получателей. И для нас очень важно, что три четверти (более 40 тысяч) кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили микропредприятия. Их за последние два года стало втрое больше среди получателей финансовой поддержки. Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тысяч, выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба КМСП.В отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержки привлек МСБ в сфере обрабатывающих производств (187,5 миллиарда рублей, рост на 65% к 2021 году), в сельском хозяйстве (55 миллиардов, рост на 36%), в сферах транспортировки и хранения (53 миллиарда, двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 миллиарда, двукратный рост).Национальная гарантийная система (НГС), оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.
https://ria.ru/20230209/poruchitelstvo-1850898374.html
https://ria.ru/20230207/kmsp-1850196391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, корпорация мсп, россия
Экономика, Корпорация МСП, Россия
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 44 тысяч представителей малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года привлекли 812 миллиардов рублей льготных кредитов с помощью гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента "зонтичных" поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки", — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.
Лидером среди регионов по темпам роста финансовой поддержки МСБ стал Краснодарский край, где по итогам года ее объем увеличился в 2,5 раза до 31,8 миллиарда рублей. На втором месте — Москва и Нижегородская область с двукратным ростом (до 139,4 и 22,2 миллиарда рублей, соответственно). Третье место у Республики Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза до 21,1 миллиарда рублей.
"В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества ее получателей. И для нас очень важно, что три четверти (более 40 тысяч) кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили микропредприятия. Их за последние два года стало втрое больше среди получателей финансовой поддержки. Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тысяч, выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба КМСП
.
В отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержки привлек МСБ в сфере обрабатывающих производств (187,5 миллиарда рублей, рост на 65% к 2021 году), в сельском хозяйстве (55 миллиардов, рост на 36%), в сферах транспортировки и хранения (53 миллиарда, двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 миллиарда, двукратный рост).
Национальная гарантийная система (НГС), оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.