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Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины
Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины
Посольство Украины в Вене прямо угрожает бизнесу Австрии из-за работы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:43
2023-02-10T11:43
2023-02-10T11:49
вена
украина
россия
дмитрий любинский
райффайзенбанк
австрия
политика
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Вене прямо угрожает бизнесу Австрии из-за работы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.По словам высокопоставленного дипломата, австрийские предприниматели заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в России и "задают все больше вопросов в отношении линии собственного правительства, в том числе на предмет реакции на украинские санкции в отношении "Райффайзенбанка" или прямые угрозы из стен посольства Украины в Вене"."Несмотря на стремление власти заморозить все, что связано с Россией, цифры свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года Россия по-прежнему входит в десятку важнейших торговых партнеров Австрии, а по объему экспорта занимает 6 место. Взаимодействие между деловыми кругами России и Австрии продолжается", - добавил он.Ранее МИД Украины прямо призвал австрийские компании немедленно разорвать отношения с Россией. В феврале в украинский санкционный список была внесена российская лизинговая "дочка" "Райффайзенбанка". Австрийский бизнес, особенно его энергоемкие отрасли, терпит большие убытки из-за антироссийских санкций ЕС.
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, украина, россия, дмитрий любинский, райффайзенбанк, австрия, политика, санкции в отношении россии
Вена, Украина, Россия, Дмитрий Любинский, Райффайзенбанк, Австрия, Политика, Санкции в отношении России
11:43 10.02.2023 (обновлено: 11:49 10.02.2023)
Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины
Любинский: посольство Украины в Вене угрожает австрийскому бизнесу, работающему в России