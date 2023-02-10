https://ria.ru/20230210/biznes-1851070632.html

Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины

Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины - РИА Новости, 10.02.2023

Посол в Вене рассказал об угрозах австрийскому бизнесу со стороны Украины

Посольство Украины в Вене прямо угрожает бизнесу Австрии из-за работы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:43

2023-02-10T11:43

2023-02-10T11:49

вена

украина

россия

дмитрий любинский

райффайзенбанк

австрия

политика

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Вене прямо угрожает бизнесу Австрии из-за работы в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.По словам высокопоставленного дипломата, австрийские предприниматели заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в России и "задают все больше вопросов в отношении линии собственного правительства, в том числе на предмет реакции на украинские санкции в отношении "Райффайзенбанка" или прямые угрозы из стен посольства Украины в Вене"."Несмотря на стремление власти заморозить все, что связано с Россией, цифры свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года Россия по-прежнему входит в десятку важнейших торговых партнеров Австрии, а по объему экспорта занимает 6 место. Взаимодействие между деловыми кругами России и Австрии продолжается", - добавил он.Ранее МИД Украины прямо призвал австрийские компании немедленно разорвать отношения с Россией. В феврале в украинский санкционный список была внесена российская лизинговая "дочка" "Райффайзенбанка". Австрийский бизнес, особенно его энергоемкие отрасли, терпит большие убытки из-за антироссийских санкций ЕС.

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вена, украина, россия, дмитрий любинский, райффайзенбанк, австрия, политика, санкции в отношении россии