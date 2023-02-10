https://ria.ru/20230210/bezhentsy-1851171257.html

В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма

В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма - РИА Новости, 10.02.2023

В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма

Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:53

2023-02-10T14:53

2023-02-10T14:54

анапа

краснодарский край

россия

общество

беженцы

республика крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777050725_0:226:3045:1939_1920x0_80_0_0_12074cc228dd12930ecf4eb33eaf44a6.jpg

КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в муниципальном центре управления. По данным властей, ночью был взломан сайт ТРК "Анапа Регион". В тексте сообщения, разошедшемся в сети, содержалась информация о том, что власти города-курорта, правоохранительные органы, а также военное ведомство якобы провели совещание, на котором принято решение о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приему беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск. "Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230203/krym-1849561693.html

анапа

краснодарский край

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анапа, краснодарский край, россия, общество, беженцы, республика крым, украина