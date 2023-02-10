https://ria.ru/20230210/bezhentsy-1851171257.html
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма - РИА Новости, 10.02.2023
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма
Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:53
2023-02-10T14:53
2023-02-10T14:54
анапа
краснодарский край
россия
общество
беженцы
республика крым
украина
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в муниципальном центре управления. По данным властей, ночью был взломан сайт ТРК "Анапа Регион". В тексте сообщения, разошедшемся в сети, содержалась информация о том, что власти города-курорта, правоохранительные органы, а также военное ведомство якобы провели совещание, на котором принято решение о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приему беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск. "Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230203/krym-1849561693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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анапа, краснодарский край, россия, общество, беженцы, республика крым, украина
Анапа, Краснодарский край, Россия, Общество, Беженцы, Республика Крым, Украина
14:53 10.02.2023 (обновлено: 14:54 10.02.2023)
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма
Власти Анапы опровергли фейк о подготовке инфраструктуры к приему беженцев из Крыма