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В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма - РИА Новости, 10.02.2023
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В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма - РИА Новости, 10.02.2023
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма
Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:53
2023-02-10T14:54
анапа
краснодарский край
россия
общество
беженцы
республика крым
украина
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в муниципальном центре управления. По данным властей, ночью был взломан сайт ТРК "Анапа Регион". В тексте сообщения, разошедшемся в сети, содержалась информация о том, что власти города-курорта, правоохранительные органы, а также военное ведомство якобы провели совещание, на котором принято решение о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приему беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск. "Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса",- говорится в сообщении.
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краснодарский край
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анапа, краснодарский край, россия, общество, беженцы, республика крым, украина
Анапа, Краснодарский край, Россия, Общество, Беженцы, Республика Крым, Украина
14:53 10.02.2023 (обновлено: 14:54 10.02.2023)
 
В Анапе опровергли сообщение о подготовке к приему беженцев из Крыма

Власти Анапы опровергли фейк о подготовке инфраструктуры к приему беженцев из Крыма

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Фейковая информация о переселении беженцев из Крыма в кубанскую Анапу появилась в сети после взлома хакерами сайта местной телерадиокомпании, заявили в муниципальном центре управления.
По данным властей, ночью был взломан сайт ТРК "Анапа Регион". В тексте сообщения, разошедшемся в сети, содержалась информация о том, что власти города-курорта, правоохранительные органы, а также военное ведомство якобы провели совещание, на котором принято решение о подготовке гостиниц и санаториев Анапы к приему беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск.
"Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса",- говорится в сообщении.
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