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Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву - РИА Новости, 10.02.2023
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Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву
Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву - РИА Новости, 10.02.2023
Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:25
2023-02-10T14:25
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
виктор хренин
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни склоняли к этому извне. "Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его, как бы нас ни склоняли к этому извне", - заявил Хренин в пятницу, встречаясь в Гомеле со студентами и преподаватели местного госуниверситета имени Скорины. Слова министра приводит агентство Белта. Глава минобороны прокомментировал прошедшие совместные летные учения вооруженных сил Белоруссии и вооруженных сил России. "Да, они вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной. Могу сказать, что все поставленные задачи выполнены. Отмечу слаженность летчиков, которые подтвердили готовность выполнять задачи различной сложности", - сказал Хренин. Совместное летно-тактическое учение проходило на белорусской территории с 16 января по 1 февраля. В минобороны ранее отмечали, что в ходе учения продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Там подчеркивали, что авиация региональной группировки войск Союзного государства выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, заявляли в министерстве.
https://ria.ru/20221119/konflikt-1832802077.html
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безопасность, россия, белоруссия, виктор хренин
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Виктор Хренин
14:25 10.02.2023
 
Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву

Министр обороны Белоруссии Хренин: Минск не предаст Москву, как бы его к этому ни склоняли

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин . Архивное фото
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни склоняли к этому извне.
"Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его, как бы нас ни склоняли к этому извне", - заявил Хренин в пятницу, встречаясь в Гомеле со студентами и преподаватели местного госуниверситета имени Скорины. Слова министра приводит агентство Белта.
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Глава минобороны прокомментировал прошедшие совместные летные учения вооруженных сил Белоруссии и вооруженных сил России. "Да, они вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной. Могу сказать, что все поставленные задачи выполнены. Отмечу слаженность летчиков, которые подтвердили готовность выполнять задачи различной сложности", - сказал Хренин.
Совместное летно-тактическое учение проходило на белорусской территории с 16 января по 1 февраля. В минобороны ранее отмечали, что в ходе учения продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Там подчеркивали, что авиация региональной группировки войск Союзного государства выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений.
Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, заявляли в министерстве.
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24 января, 15:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
 
Союзное государствоБезопасностьРоссияБелоруссияВиктор Хренин
 
 
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