https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851156164.html

Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву

Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву - РИА Новости, 10.02.2023

Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:25

2023-02-10T14:25

2023-02-10T14:25

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

виктор хренин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851155588_0:170:2877:1788_1920x0_80_0_0_c5ef0c9f1a7ec7e587cd5cddc9f7cfe9.jpg

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни склоняли к этому извне. "Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его, как бы нас ни склоняли к этому извне", - заявил Хренин в пятницу, встречаясь в Гомеле со студентами и преподаватели местного госуниверситета имени Скорины. Слова министра приводит агентство Белта. Глава минобороны прокомментировал прошедшие совместные летные учения вооруженных сил Белоруссии и вооруженных сил России. "Да, они вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной. Могу сказать, что все поставленные задачи выполнены. Отмечу слаженность летчиков, которые подтвердили готовность выполнять задачи различной сложности", - сказал Хренин. Совместное летно-тактическое учение проходило на белорусской территории с 16 января по 1 февраля. В минобороны ранее отмечали, что в ходе учения продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Там подчеркивали, что авиация региональной группировки войск Союзного государства выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, заявляли в министерстве.

https://ria.ru/20221119/konflikt-1832802077.html

https://ria.ru/20230124/tekhnika-1847088523.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, виктор хренин