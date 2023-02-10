https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851075084.html

МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"

МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники" - РИА Новости, 10.02.2023

МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"

Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:51

2023-02-10T11:51

2023-02-10T16:40

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МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.Также подчеркивается, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, но всегда открыт для конструктивного диалога.Как уточняется, дипломату было указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе".Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (c белорусской стороны — "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет уточнил, что погранведомство другой страны проинформировало Минск о том, что с субботы, с 12:00 (14:00 мск), "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что власти не видят объективных причин для приостановки Польшей оформления на пункте пропуска, а решение Варшавы может привести к коллапсу на границе.

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847342544.html

https://ria.ru/20230210/polsha-1850987574.html

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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, минск, мид белоруссии