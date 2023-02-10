https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851075084.html
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники" - РИА Новости, 10.02.2023
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"
Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:51
2023-02-10T11:51
2023-02-10T16:40
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МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.Также подчеркивается, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, но всегда открыт для конструктивного диалога.Как уточняется, дипломату было указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе".Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (c белорусской стороны — "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет уточнил, что погранведомство другой страны проинформировало Минск о том, что с субботы, с 12:00 (14:00 мск), "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что власти не видят объективных причин для приостановки Польшей оформления на пункте пропуска, а решение Варшавы может привести к коллапсу на границе.
https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847342544.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, минск, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, Мариуш Каминьский, Минск, МИД Белоруссии
11:51 10.02.2023 (обновлено: 16:40 10.02.2023)
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"
Белоруссия выразила протест временному поверенному Польши после закрытия КПП "Бобровники"
МИНСК, 10 фев — РИА Новости.
Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте
Министерства иностранных дел Белоруссии.
"В МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховски. Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 года, с 14:00, движение в пункте пропуска "Бобровники — Берестовица", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Также подчеркивается, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, но всегда открыт для конструктивного диалога.
Как уточняется, дипломату было указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе".
Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (c белорусской стороны — "Берестовица") в "интересах государственной безопасности".
В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет уточнил, что погранведомство другой страны проинформировало Минск о том, что с субботы, с 12:00 (14:00 мск), "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что власти не видят объективных причин для приостановки Польшей оформления на пункте пропуска, а решение Варшавы может привести к коллапсу на границе.