Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники" - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/belorussiya-1851075084.html
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники" - РИА Новости, 10.02.2023
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"
Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:51
2023-02-10T16:40
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
минск
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg
МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.Также подчеркивается, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, но всегда открыт для конструктивного диалога.Как уточняется, дипломату было указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе".Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (c белорусской стороны — "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет уточнил, что погранведомство другой страны проинформировало Минск о том, что с субботы, с 12:00 (14:00 мск), "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что власти не видят объективных причин для приостановки Польшей оформления на пункте пропуска, а решение Варшавы может привести к коллапсу на границе.
https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847342544.html
https://ria.ru/20230210/polsha-1850987574.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_451:130:1000:541_1920x0_80_0_0_c2e3fa5589d302410d44aa3374236a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, минск, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, Мариуш Каминьский, Минск, МИД Белоруссии
11:51 10.02.2023 (обновлено: 16:40 10.02.2023)
 
МИД Белоруссии выразил Польше протест после закрытия КПП "Бобровники"

Белоруссия выразила протест временному поверенному Польши после закрытия КПП "Бобровники"

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Минск выражает протест Варшаве в связи с планируемым закрытием пограничного пункта пропуска "Бобровники", об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

"В МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховски. Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 года, с 14:00, движение в пункте пропуска "Бобровники — Берестовица", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также подчеркивается, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, но всегда открыт для конструктивного диалога.
Как уточняется, дипломату было указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе".
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:00
Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ
Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (c белорусской стороны — "Берестовица") в "интересах государственной безопасности".
В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет уточнил, что погранведомство другой страны проинформировало Минск о том, что с субботы, с 12:00 (14:00 мск), "Бобровники" приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что власти не видят объективных причин для приостановки Польшей оформления на пункте пропуска, а решение Варшавы может привести к коллапсу на границе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00
Польша готова спасти мир от России
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш КаминьскийМинскМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала