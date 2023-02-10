https://ria.ru/20230210/artemovsk-1851213632.html

"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин

"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.02.2023

"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин

Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы Донецкой... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."На артемовском направлении ЧВК "Вагнер" сейчас в северной части уже закрепились, обошли (город) Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения (украинских войск - ред.)", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, остается лишь одна трасса - Артемовск - Часов Яр.Кроме того, сообщил Пушилин, украинские войска готовят укрепрайоны в районе Константиновки. "Даже линию обороны", - сказал врио главы ДНР.Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html

https://ria.ru/20230208/naemniki-1850499362.html

артемовск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин