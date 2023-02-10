https://ria.ru/20230210/artemovsk-1851213632.html
"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин
"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.02.2023
"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин
Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы Донецкой... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:19
2023-02-10T16:19
2023-02-10T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."На артемовском направлении ЧВК "Вагнер" сейчас в северной части уже закрепились, обошли (город) Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения (украинских войск - ред.)", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, остается лишь одна трасса - Артемовск - Часов Яр.Кроме того, сообщил Пушилин, украинские войска готовят укрепрайоны в районе Константиновки. "Даже линию обороны", - сказал врио главы ДНР.Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
https://ria.ru/20230208/naemniki-1850499362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
16:19 10.02.2023 (обновлено: 16:46 10.02.2023)
"Вагнер" закрепился в северной части Артемовска, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: "Вагнер" перерезал три из четырех путей снабжения ВСУ в Артемовске