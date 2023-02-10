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Биография Людмилы Артемьевой

Биография Людмилы Артемьевой - РИА Новости, 10.02.2023

Биография Людмилы Артемьевой

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Викторовна Артемьева родилась 10 февраля 1963 года в городе Дессау (ныне Дессау-Рослау, Германия), где... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:04

2023-02-10T06:04

2023-02-10T06:04

справки

россия

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Советская и российская актриса театра и кино Людмила Викторовна Артемьева родилась 10 февраля 1963 года в городе Дессау (ныне Дессау-Рослау, Германия), где служил ее отец. В 1986 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Марианны Тер-Захаровой).В 1986-2003 годах – актриса театра Ленком (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Была занята в спектаклях "Бременские музыканты", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев" и др. Артемьева принимает участие в антрепризных спектаклях. Была занята в постановке "Зима" по пьесе Евгения Гришковца. В сотрудничестве с Независимым театральным проектом Эльшана Мамедова Людмила Артемьева появилась в главных ролях в спектаклях Ladies' night по пьесе Энтони МакКартена и Стивена Синклера и "Госпиталь "Мулен Руж" по пьесе Дани Лоран. Выступает также в постановках: "Карлсон, который живет на крыше" по мотивам одноименного произведения Астрид Линдгрен продюсерского центра "АртСимфони", "Близкие люди" по пьесе Алексея Гиля творческого объединения "ТеатрДом", "Синдром счастья, или Ложь по контракту" по пьесе Ива Жамиака "Месье Амилькар, или Человек, который платит". Дебютом в кино Людмилы Артемьевой стала роль учительницы в картине "Очень страшная история" (1986). Затем актриса сыграла ученого Светлану в детском фантастическом фильме "Остров ржавого генерала" (1988).Одной из первых заметных работ Людмилы Артемьевой в кино стала роль мисс Жаксон в "Барышне-крестьянке" (1995) режиссера Алексея Сахарова.Популярность пришла к актрисе после выхода сериала "Таксистка" (2003-2007), где она сыграла главную роль. Следующим большим успехом стал сериал "Кто в доме хозяин?" (2006-2008). Всенародную любовь принесла актрисе работа в сериале "Сваты" (2008-2021).Людмила Артемьева снималась также в таких фильмах и сериалах как "Петербургские тайны" (1994-1995), "Зависть богов" (2000), "Любовь моя" (2005), "Жаркий лед" (2008), "Монтекристо" (2008), "Игрушки" (2010), "Выхожу тебя искать" (2010), "Мамы" (2012), "Помню – не помню!" (2015), "Преступление" (2016-2017), "Гости из прошлого" (2020), "Капкан для монстра" (2020), "Большая секунда" (2021), "Артек. Большое путешествие" (2021), "Жена олигарха" (2021) и др.Выступила также в качестве телеведущей. Вела программы "Впрок", "Модный приговор". В начале 2000-х годов Людмила Артемьева снялась в нескольких рекламных роликах.Заслуженная артистка России (1997). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия