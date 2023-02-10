https://ria.ru/20230210/arest-1851209116.html

Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками

Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками - РИА Новости, 10.02.2023

Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками

Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:09

2023-02-10T16:09

2023-02-10T16:09

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 10 фев – РИА Новости. Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По версии следствия, обвиняемый в мессенджере вел переписку интимного характера с лицами младше 16 лет. "Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу по 5 апреля", – информирует пресс-служба. Школа находится в сельской местности в Тюменском муниципальном районе, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным местных СМИ, фигурант вел уроки истории, 6 февраля уволился по собственному желанию; со слов директора школы, "ранее подобных инцидентов с ним не было".

https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html

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происшествия, тюменская область, россия