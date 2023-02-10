Рейтинг@Mail.ru
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/arest-1851209116.html
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками - РИА Новости, 10.02.2023
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками
Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:09
2023-02-10T16:09
происшествия
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 фев – РИА Новости. Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По версии следствия, обвиняемый в мессенджере вел переписку интимного характера с лицами младше 16 лет. "Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу по 5 апреля", – информирует пресс-служба. Школа находится в сельской местности в Тюменском муниципальном районе, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным местных СМИ, фигурант вел уроки истории, 6 февраля уволился по собственному желанию; со слов директора школы, "ранее подобных инцидентов с ним не было".
https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html
https://ria.ru/20230209/tailand-1850891092.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
16:09 10.02.2023
 
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками

В Тюменской области учителя сельской школы арестовали за интимную переписку с подростками

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 фев – РИА Новости. Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По версии следствия, обвиняемый в мессенджере вел переписку интимного характера с лицами младше 16 лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:00
В Югре учитель физкультуры получил срок за совращение школьниц
"Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу по 5 апреля", – информирует пресс-служба.
Школа находится в сельской местности в Тюменском муниципальном районе, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным местных СМИ, фигурант вел уроки истории, 6 февраля уволился по собственному желанию; со слов директора школы, "ранее подобных инцидентов с ним не было".
Карон Вью Поинт - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 16:11
В Таиланде учитель отрезал волосы ста ученикам в качестве наказания
 
ПроисшествияТюменская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала