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Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками - РИА Новости, 10.02.2023
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками
Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:09
2023-02-10T16:09
2023-02-10T16:09
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россия
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ТЮМЕНЬ, 10 фев – РИА Новости. Учитель одной из школ в Тюменской области арестован до 5 апреля по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По версии следствия, обвиняемый в мессенджере вел переписку интимного характера с лицами младше 16 лет. "Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу по 5 апреля", – информирует пресс-служба. Школа находится в сельской местности в Тюменском муниципальном районе, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным местных СМИ, фигурант вел уроки истории, 6 февраля уволился по собственному желанию; со слов директора школы, "ранее подобных инцидентов с ним не было".
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
Тюменского учителя арестовали за интимную переписку с подростками
В Тюменской области учителя сельской школы арестовали за интимную переписку с подростками