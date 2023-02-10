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Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.02.2023
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Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган
Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.02.2023
Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган
Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья в течение года, сумма составит порядка 5 тысяч лир (около... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:46
2023-02-10T18:33
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья в течение года, сумма составит порядка 5 тысяч лир (около 265 долларов) в месяц, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."Указания министерству градостроительства и окружающей среды отданы.. в десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой - строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу", - сказал президент, обращаясь к гражданам.Ранее Эрдоган заявил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье 10 тысяч лир (около 530 долларов). Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:46 10.02.2023 (обновлено: 18:33 10.02.2023)
 
Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган

Эрдоган: пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят пособие на годовую аренду жилья

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья в течение года, сумма составит порядка 5 тысяч лир (около 265 долларов) в месяц, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы окажем помощь гражданам в том, что касается аренды жилья - владельцам квартир выплатим 5 тысяч лир в месяц, тем, кто арендовал квартиры (на момент катастрофы - ред.), - 2 тысячи лир (около 106 долларов)", - заявил Эрдоган, выступая в палаточном городке в Малатье.
"Указания министерству градостроительства и окружающей среды отданы.. в десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой - строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу", - сказал президент, обращаясь к гражданам.
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.
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