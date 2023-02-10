https://ria.ru/20230210/arenda-1851249787.html

Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган

Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.02.2023

Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят компенсацию, заявил Эрдоган

Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья в течение года, сумма составит порядка 5 тысяч лир (около... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:46

2023-02-10T17:46

2023-02-10T18:33

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья в течение года, сумма составит порядка 5 тысяч лир (около 265 долларов) в месяц, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."Указания министерству градостроительства и окружающей среды отданы.. в десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой - строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу", - сказал президент, обращаясь к гражданам.Ранее Эрдоган заявил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье 10 тысяч лир (около 530 долларов). Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851122423.html

турция

сирия

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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии