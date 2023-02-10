https://ria.ru/20230210/antonov-1851002327.html

США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов

США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов - РИА Новости, 10.02.2023

США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов

Утверждения властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T04:32

2023-02-10T04:32

2023-02-10T04:32

в мире

россия

сша

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Утверждения властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Утверждения же минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников - лживы и безответственны. Все это - неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны", - говорится в распространенном комментарии Антонова. Он подчеркнул, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений. "При этом большинство из них осуществлялось с территории США. Возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединенные Штаты являются тем самым "пристанищем" для киберкриминала?" - добавил Антонов. По словам высокопоставленного дипломата, новые санкции, которые США обосновали "борьбой с киберпреступностью", - "очередной пример огульных обвинений". "Складывается впечатление, что у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян. Причем делается это топорно - никакой аргументации и доказательств. Судя по всему, здесь пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками", - заявил посол. Как отметил Антонов, "победить цифровой криминал возможно лишь сообща", при этом Вашингтон профильный диалог на высоком уровне заморозил. "Навязываться мы точно не будем", - добавил он. Как сообщалось, США добавили семь человек в санкционный список против РФ. Новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot.

https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, анатолий антонов