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США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов - РИА Новости, 10.02.2023
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США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов
США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов - РИА Новости, 10.02.2023
США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов
Утверждения властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:32
2023-02-10T04:32
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Утверждения властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Утверждения же минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников - лживы и безответственны. Все это - неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны", - говорится в распространенном комментарии Антонова. Он подчеркнул, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений. "При этом большинство из них осуществлялось с территории США. Возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединенные Штаты являются тем самым "пристанищем" для киберкриминала?" - добавил Антонов. По словам высокопоставленного дипломата, новые санкции, которые США обосновали "борьбой с киберпреступностью", - "очередной пример огульных обвинений". "Складывается впечатление, что у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян. Причем делается это топорно - никакой аргументации и доказательств. Судя по всему, здесь пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками", - заявил посол. Как отметил Антонов, "победить цифровой криминал возможно лишь сообща", при этом Вашингтон профильный диалог на высоком уровне заморозил. "Навязываться мы точно не будем", - добавил он. Как сообщалось, США добавили семь человек в санкционный список против РФ. Новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot.
https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
04:32 10.02.2023
 
США лгут о киберпреступниках в России, заявил Антонов

Антонов: США лгут, утверждая, что Россия тихая гавань для киберпреступников

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Утверждения властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Утверждения же минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников - лживы и безответственны. Все это - неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
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Он подчеркнул, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений. "При этом большинство из них осуществлялось с территории США. Возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединенные Штаты являются тем самым "пристанищем" для киберкриминала?" - добавил Антонов.
По словам высокопоставленного дипломата, новые санкции, которые США обосновали "борьбой с киберпреступностью", - "очередной пример огульных обвинений". "Складывается впечатление, что у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян. Причем делается это топорно - никакой аргументации и доказательств. Судя по всему, здесь пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками", - заявил посол.
Как отметил Антонов, "победить цифровой криминал возможно лишь сообща", при этом Вашингтон профильный диалог на высоком уровне заморозил. "Навязываться мы точно не будем", - добавил он.
Как сообщалось, США добавили семь человек в санкционный список против РФ. Новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot.
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