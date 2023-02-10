https://ria.ru/20230210/andriets-1851287042.html

Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец

Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец - РИА Новости, 10.02.2023

Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец

Посольство России в Латвии заявило, что задержание активистки Татьяны Андриец является "сугубо политическим" и выразило готовность оказать правовую и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:59

2023-02-10T18:59

2023-02-10T19:11

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что задержание активистки Татьяны Андриец является "сугубо политическим" и выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Ранее в среду Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии активистку Андриец, которая учится в СПбГУ. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Дипмиссия сообщила, что находится "в плотном контакте" с адвокатами Андриец и в рамках имеющихся возможностей готово оказать необходимую правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. "К сожалению, возможности Посольства в данном конкретном случае существенно ограничены. Поскольку Татьяна Андриец является гражданкой Латвии, российская дипмиссия не имеет формальных оснований ходатайствовать о предоставлении консульского доступа к задержанной", - отметили в посольстве. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.

https://ria.ru/20230208/latviya-1850669894.html

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в мире, латвия, санкт-петербургский государственный университет, россия, рига