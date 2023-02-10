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Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец - РИА Новости, 10.02.2023
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Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец
Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец - РИА Новости, 10.02.2023
Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец
Посольство России в Латвии заявило, что задержание активистки Татьяны Андриец является "сугубо политическим" и выразило готовность оказать правовую и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:59
2023-02-10T19:11
в мире
латвия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что задержание активистки Татьяны Андриец является "сугубо политическим" и выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Ранее в среду Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии активистку Андриец, которая учится в СПбГУ. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Дипмиссия сообщила, что находится "в плотном контакте" с адвокатами Андриец и в рамках имеющихся возможностей готово оказать необходимую правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. "К сожалению, возможности Посольства в данном конкретном случае существенно ограничены. Поскольку Татьяна Андриец является гражданкой Латвии, российская дипмиссия не имеет формальных оснований ходатайствовать о предоставлении консульского доступа к задержанной", - отметили в посольстве. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
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в мире, латвия, санкт-петербургский государственный университет, россия, рига
В мире, Латвия, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, Рига
18:59 10.02.2023 (обновлено: 19:11 10.02.2023)
 
Посольство России в Латвии раскритиковало задержание активистки Андриец

Посольство России в Латвии назвало задержание активистки Андриец сугубо политическим

© Фото : Татьяна Андриец / ВКТатьяна Андриец
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Татьяна Андриец / ВК
Татьяна Андриец . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что задержание активистки Татьяны Андриец является "сугубо политическим" и выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.
Ранее в среду Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии активистку Андриец, которая учится в СПбГУ. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций.
"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации с задержанной в Латвии общественной активисткой Татьяной Андриец... Нет никаких сомнений, что инициированное латвийскими правоохранителями разбирательство в отношении этой молодой девушки носит сугубо политический характер", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Дипмиссия сообщила, что находится "в плотном контакте" с адвокатами Андриец и в рамках имеющихся возможностей готово оказать необходимую правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.
"К сожалению, возможности Посольства в данном конкретном случае существенно ограничены. Поскольку Татьяна Андриец является гражданкой Латвии, российская дипмиссия не имеет формальных оснований ходатайствовать о предоставлении консульского доступа к задержанной", - отметили в посольстве.
В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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