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Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне - РИА Новости, 10.02.2023
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Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне - РИА Новости, 10.02.2023
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы, РФ оставляет за собой право на ответные меры, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:06
2023-02-10T15:06
в мире
россия
швейцария
сергей гармонин
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Конфискация российских активов создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы, РФ оставляет за собой право на ответные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Дипломат напомнил, что из-за санкций Швейцария заморозила около 7,5 миллиарда долларов российских активов и заблокировала 15 объектов недвижимости. Гармонин подчеркнул, что конфискация замороженных средств или собственности российских граждан не может быть квалифицирована иначе как воровство. "Здесь не может быть иной интерпретации, какие бы "законные основания" сейчас ни выдумывали западные квазиюристы. Убежден, что реализация этой нелегитимной затеи откроет "ящик Пандоры" и создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы", - сказал он. По словам российского посла, Запад своими действиями ставит под угрозу саму концепцию права собственности, неприкосновенность которой всегда считалась "основой основ" западной цивилизации. "Разумеется, Россия оставляет за собой право на ответные меры по защите своих интересов", - сказал Гармонин. Ранее представитель МИД Швейцарии Ливия Лей заявляла об отсутствии в стране правовой базы для конфискации заблокированных российских активов и передачи их Украине. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Конфедерации Иньяцио Кассис говорил, что вопрос о конфискации средств РФ может быть решен в Швейцарии через референдум. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html
https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html
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в мире, россия, швейцария, сергей гармонин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Гармонин, Санкции в отношении России
15:06 10.02.2023
 
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне

Посол в Швейцарии Гармонин: изъятие российских активов создаст опасный прецедент

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Конфискация российских активов создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы, РФ оставляет за собой право на ответные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Дипломат напомнил, что из-за санкций Швейцария заморозила около 7,5 миллиарда долларов российских активов и заблокировала 15 объектов недвижимости. Гармонин подчеркнул, что конфискация замороженных средств или собственности российских граждан не может быть квалифицирована иначе как воровство.
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"Здесь не может быть иной интерпретации, какие бы "законные основания" сейчас ни выдумывали западные квазиюристы. Убежден, что реализация этой нелегитимной затеи откроет "ящик Пандоры" и создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы", - сказал он.
По словам российского посла, Запад своими действиями ставит под угрозу саму концепцию права собственности, неприкосновенность которой всегда считалась "основой основ" западной цивилизации.
"Разумеется, Россия оставляет за собой право на ответные меры по защите своих интересов", - сказал Гармонин.
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Ранее представитель МИД Швейцарии Ливия Лей заявляла об отсутствии в стране правовой базы для конфискации заблокированных российских активов и передачи их Украине. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Конфедерации Иньяцио Кассис говорил, что вопрос о конфискации средств РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
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В миреРоссияШвейцарияСергей ГармонинСанкции в отношении России
 
 
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