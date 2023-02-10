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ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851006088.html
ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине
ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023
ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине
ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:01
2023-02-10T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брюссель
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости. ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в Брюсселе. "Евросоюз вместе с партнерами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — указывается в документе. Лидеры ЕС также заявили о готовности продолжать расширять санкции против Москвы и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных рестрикций. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год: ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html
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в мире, россия, украина, брюссель, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
06:01 10.02.2023 (обновлено: 08:45 10.02.2023)
 
ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине

ЕС усиливает работу по использованию российских активов для поддержки Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости. ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в Брюсселе.
"Евросоюз вместе с партнерами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — указывается в документе.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
05:13
Эксперт раскрыл основных бенефициаров военной помощи Запада Украине
Лидеры ЕС также заявили о готовности продолжать расширять санкции против Москвы и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных рестрикций.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год: ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
00:43
ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрюссельМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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