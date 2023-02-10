https://ria.ru/20230210/aktivy-1851006088.html

ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине

ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023

ЕС усиливает работу по использованию российских активов для помощи Украине

ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:01

2023-02-10T06:01

2023-02-10T08:45

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости. ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в Брюсселе. "Евросоюз вместе с партнерами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — указывается в документе. Лидеры ЕС также заявили о готовности продолжать расширять санкции против Москвы и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных рестрикций. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год: ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.

https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html

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