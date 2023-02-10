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СМИ: ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России - РИА Новости, 10.02.2023
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СМИ: ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России
СМИ: ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ: ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России
Власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании 36,4 миллиарда долларов из числа российских активов, их общая сумма на счетах в ЕС оценивается РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:43
2023-02-10T00:44
экономика
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании 36,4 миллиарда долларов из числа российских активов, их общая сумма на счетах в ЕС оценивается в 258 миллиардов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы. Юридическая служба Евросоюза заявила, что законы блока разрешают инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Киеву, но сначала официальные лица должны установить точный размер активов, принадлежащих Центробанку РФ, и других заблокированных средств, связанных с российским государством. Это положение содержится в документе, распространенном на этой неделе среди государств-членов на фоне встречи лидеров ЕС с Владимиром Зеленским в Брюсселе. На основании информации, предоставленной российским ЦБ в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год, речь может идти о порядка 258 миллиардах долларов на европейских счетах, говорится в документе. На данный момент страны ЕС сообщили о замораживании российских активов на сумму 36,4 миллиарда долларов, но эта цифра еще оценивается. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230209/biometan-1850987318.html
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экономика, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
00:43 10.02.2023 (обновлено: 00:44 10.02.2023)
 
СМИ: ЕС располагает данными о небольшой части замороженных активов России

Bloomberg: ЕС располагает данными лишь о $36,4 миллиарда замороженных активов России

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании 36,4 миллиарда долларов из числа российских активов, их общая сумма на счетах в ЕС оценивается в 258 миллиардов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.
Юридическая служба Евросоюза заявила, что законы блока разрешают инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Киеву, но сначала официальные лица должны установить точный размер активов, принадлежащих Центробанку РФ, и других заблокированных средств, связанных с российским государством. Это положение содержится в документе, распространенном на этой неделе среди государств-членов на фоне встречи лидеров ЕС с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
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На основании информации, предоставленной российским ЦБ в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год, речь может идти о порядка 258 миллиардах долларов на европейских счетах, говорится в документе. На данный момент страны ЕС сообщили о замораживании российских активов на сумму 36,4 миллиарда долларов, но эта цифра еще оценивается.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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ЭкономикаРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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