США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным

"Мы знаем наверняка, что китайский аэростат, который мы сбили на минувшей неделе, в действительности занимался сбором разведданных и был способен осуществлять эту деятельность над важными объектами… У нас нет указаний на то, что (новый) аэростат способен делать то же самое", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.