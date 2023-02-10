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США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным - РИА Новости, 10.02.2023
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США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным - РИА Новости, 10.02.2023
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным
США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных, заявил в пятницу координатор по стратегическим... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:59
2023-02-10T22:59
в мире
сша
аляска
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Ранее Кирби заявил, что американские военные сбили "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.
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в мире, сша, аляска, джон кирби
В мире, США, Аляска, Джон Кирби
22:59 10.02.2023
 
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным

США не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат собирал разведданные

© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в медиабанкАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
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Аляска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы знаем наверняка, что китайский аэростат, который мы сбили на минувшей неделе, в действительности занимался сбором разведданных и был способен осуществлять эту деятельность над важными объектами… У нас нет указаний на то, что (новый) аэростат способен делать то же самое", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Ранее Кирби заявил, что американские военные сбили "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
 
В миреСШААляскаДжон Кирби
 
 
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