https://ria.ru/20230210/aerostat-1851336157.html
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным - РИА Новости, 10.02.2023
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным
США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных, заявил в пятницу координатор по стратегическим... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:59
2023-02-10T22:59
2023-02-10T22:59
в мире
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аляска
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Ранее Кирби заявил, что американские военные сбили "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.
https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html
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в мире, сша, аляска, джон кирби
В мире, США, Аляска, Джон Кирби
США не готовы назвать сбитый над Аляской аэростат разведывательным
США не готовы утверждать, что сбитый над Аляской аэростат собирал разведданные