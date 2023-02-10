https://ria.ru/20230210/aerostat-1851052352.html

Байден не считает инцидент с китайским аэростатом угрозой безопасности США

Байден не считает инцидент с китайским аэростатом угрозой безопасности США - РИА Новости, 10.02.2023

Байден не считает инцидент с китайским аэростатом угрозой безопасности США

Президент США Джо Байден заявил, что не считает ситуацию с китайским аэростатом серьезным нарушением нацбезопасности страны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:52

2023-02-10T10:52

2023-02-10T10:52

в мире

сша

китай

джо байден

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает ситуацию с китайским аэростатом серьезным нарушением нацбезопасности страны. "Нет", - ответил Байден на вопрос журналиста телеканала Telemundo, был ли инцидент с аэростатом КНР серьезным нарушением нацбезопасности США. "Это не серьезное нарушение. Конечно, это нарушение международного права и нашего воздушного пространства. И как только речь идет о нашем воздушное пространство - мы можем делать там, что хотим", - отметил Байден. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде, и назвали реакцию США "чрезмерной".

https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, джо байден